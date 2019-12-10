Этот контент был опубликован 10 декабря 2019 г. 18:11

Лондон. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги во вторник разнонаправленной динамикой, в центре внимания трейдеров находились новости, касающиеся нового раунда пошлин на китайские товары в США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 0,26% и составил 405,34 пункта.

Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,23%, германский DAX - на 0,31%, испанский IBEX 35 - на 0,32%. В то же время французский CAC 40 вырос на 0,16%, а итальянский FTSE MIB - на 0,58%.

Пекин ожидает, что США отложат введение пошлин на товары китайского экспорта, запланированное на 15 декабря, поскольку обе стороны фокусируются на деэскалации торгового спора, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Пекин рассматривает устранение угрозы вступления в силу новых пошлин как возможность продолжить переговоры по первому этапу торгового соглашения, сообщили агентству два чиновника.

Администрация президента США Дональда Трампа пока не объявила о планируемой отмене очередного раунда пошлин, однако министр сельского хозяйства США уже выразил уверенность в том, что Вашингтон может отказаться от введения этих пошлин.

Министр торговли США Уилбур Росс, выступивший во вторник на Fox Business Network, заявил, что заключение "правильного соглашения" с Китаем гораздо важнее того, когда оно будет подписано - до 15 декабря или после этой даты.

Обнародованные во вторник статданные указали на превзошедший ожидания рост промышленного производства во Франции в октябре. Объем промпроизводства увеличился на 0,4% в месячном выражении. Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя на 0,2%, согласно Trading Economics.

Промпроизводство в Великобритании в октябре снизилось на 1,3% относительно того же месяца прошлого года и выросло на 0,1% по сравнению с сентябрем. Прогноз аналитиков предполагал снижение на 1,2% и рост на 0,2% соответственно.

Индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков в Германии на ближайшие шесть месяцев достиг в декабре максимального уровня за 21 месяц - с февраля 2018 года.

Значение показателя поднялось до 10,7 пункта по сравнению с минус 2,1 пункта в ноябре, сообщил исследовательский институт ZEW. Аналитики в среднем прогнозировали подъем всего до 0,3 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Участники рынка на этой неделе также ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые будут подведены в среду, и заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится в четверг.

Бумаги бельгийского ритейлера Colruyt выросли на 4,9% после публикации результатов компании за первую половину 2020 фингода.

Котировки акций Tullow Oil выросли на 14,3%. Накануне бумаги упали в цене на 71,7%, после того как британская нефтегазовая компания объявила об уходе генерального директора Пола МакДэйда и приостановила выплату дивидендов акционерам. Компания также ухудшила прогноз добычи на ближайшее время.

Акции Ashtead Group потеряли в цене 6,2%, поскольку результаты британской компании, предоставляющей в аренду промышленное оборудование, во втором квартале финансового года не оправдали ожиданий.

Бумаги Deutsche Bank подешевели примерно на 0,8%, несмотря на то, что банк сообщил о прогрессе в сокращении расходов и стабилизации бизнесов, состояние которых ухудшилось в связи со снижением выручки.

ор вч бп*

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