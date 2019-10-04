Этот контент был опубликован 4 октября 2019 г. 18:12

Лондон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торговую сессию в пятницу уверенным подъемом, поддержку рынку оказали статданные по рынку труда США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся на 0,73%, до 380,22 пункта.

Подындексы электроэнергетических, технологических и химических компаний, а также сектора здравоохранения, выросли более чем на 1%.

Британский индекс FTSE 100 набрал 1,1%, немецкий DAX - 0,73%, французский CAC 40 - 0,91%, итальянский FTSE MIB - 0,75%, испанский IBEX 35 - 0,67%.

Как стало известно, безработица в США в сентябре 2019 года упала до 3,5% по сравнению с августовскими 3,7%, обновив минимум с декабря 1969 года. Консенсус-прогноз экспертов не предусматривал изменения показателя.

Между тем число рабочих мест в экономике США увеличилось на 136 тыс. человек после повышения на пересмотренные 168 тыс. в августе, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики в среднем ожидали роста числа рабочих мест на 145 тыс.

В целом эксперты оценивают данные по рынку труда как неплохие, полагая, что они снизят опасения рецессии в США. Негативным моментом в отчете стали данные о зарплатах, указавшие на то, что средняя почасовая оплата труда в прошлом месяце не изменилась относительно августа и выросла на 2,9% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали рост первого показателя на 0,2%, второго - на 3,2%.

Тем временем дефицит внешнеторгового баланса США в августе 2019 года вырос на 1,6%, до $54,9 млрд, свидетельствует обнародованный в пятницу отчет министерства торговли страны.

В июле отрицательное сальдо торгового баланса США составляло $54 млрд. Аналитики в среднем ожидали увеличения дефицита в августе до $54,5 млрд.

Участники рынка также следили за ситуацией вокруг выхода Великобритании из Европейского союза.

Телеканал Sky News со ссылкой на правительственные документы сообщил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросит у ЕС отсрочку Brexit, если сторонам не удастся согласовать сделку по выходу Великобритании из ЕС к 19 октября.

Документы представил в Сессионном суде Шотландии противник Brexit королевский адвокат Джо Моэм, обратившийся туда, чтобы не допустить выхода Великобритании из ЕС без сделки.

Содержащиеся в документах утверждения противоречат публичным высказываниям Джонсона, который неоднократно в резкой форме отказывался от продления сроков Brexit.

Самый существенный рост среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 продемонстрировали акции немецкого производителя программного обеспечения Nemetschek, которые укрепились на 5,25%.

Акции британской BP подорожали на 2,06%. Нефтяная компания официально объявила о предстоящей смене руководства. Боб Дадли, которому в следующем году исполняется 65 лет, покинет ВР с 31 марта 2020 г. Его сменит нынешний 49-летний руководитель блока upstream Бернард Луни.

Бумаги британской сети универмагов Marks & Spencer подешевели на 3,88%, поскольку HSBC понизил рекомендацию для акций с "держать" до "сокращать".

Акции Ted Baker упали на 10%, подешевев второй день подряд в связи с тем, что британский люксовый ритейлер получил доналоговый убыток в первой половине 2020 финансового года.

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