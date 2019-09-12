Этот контент был опубликован 12 сентября 2019 г. 11:42

Лондон. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы изменяются без единой динамики в ходе торгов в четверг, все внимание рынка обращено на заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), итоги которого будут подведены позднее.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:01 МСК снизился на 0,05% и составил 389,52 пункта.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,08%, германский DAX - также на 0,08%, французский CAC 40 - на 0,44%. Испанский IBEX 35 снизился на 0,08%, а итальянский FTSE MIB набрал 0,4%.

ЕЦБ понизит ставку по депозитам коммерческих банков и вернется к программе выкупа активов по итогам сентябрьского заседания, полагает большинство аналитиков.

Согласно консенсус-прогнозу, ставка по депозитам будет снижена на 10 базисных пунктов, до минус 0,5%. Аналогичное снижение ожидается также в декабре. При этом базовая ставка по кредитам будет оставлена на нулевом уровне, ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%.

Сообщение ЕЦБ по итогам заседания будет опубликовано в 14:45 МСК. Традиционная пресс-конференция главы европейского регулятора Марио Драги начнется в 15:30 МСК.

На следующей неделе пройдет заседание Федеральной резервной системы США. Рынок в целом уверен в том, что оно завершится снижением федеральной ставки по кредитным средствам на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

Улучшению настроений инвесторов способствуют признаки ослабления напряженности в торговых отношениях США и Китая.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение отложить повышение пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд с 1 на 15 октября.

"По просьбе вице-премьера КНР Лю Хэ, а также в связи с тем, что Китайская Народная Республика будет отмечать свое 70-летие 1 октября, мы договорились в качестве жеста доброй воли перенести повышение пошлин на товары стоимостью $250 млрд (с 25% до 30%) с 1 октября на 15 октября", - написал Трамп в своем Twitter.

Самое существенное снижение среди компонентов индекса Europe Stoxx 600 демонстрируют акции Alstom, которые теряют 5,3% на новостях о том, что французская Bouygues намерена продать 13%-ную долю в производителе энергетического оборудования институциональным инвесторам. Бумаги Bouygues растут на 0,4%.

Акции Anheuser-Busch InBev укрепляются на 2,9% в связи с сообщением, что крупнейшая в мире пивоваренная компания вернулась к идее проведения первичного размещения акций своего азиатского бизнеса Budweiser Brewing Company APAC Ltd. на Гонконгской фондовой бирже.

Бумаги WM Morrison растут на 3,8% после того, как британский ритейлер отчитался о скачке доналоговой прибыли на 49% в первом полугодии 2020 финансового года и объявил о расширении сотрудничества с Amazon.

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