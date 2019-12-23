Лондон. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы изменяются без единой динамики в понедельник, инвесторы фиксируют прибыль в преддверии западного Рождества.
Во вторник биржи в США, а также в Великобритании и ряде европейских стран будут работать в сокращенном режиме, а в среду основные биржи будут закрыты.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:40 МСК поднялся на 0,04% и составил 418,55 пункта.
Британский индекс FTSE 100 повысился на 0,07%, германский DAX опустился на 0,09%, французский CAC 40 - на 0,01%. Испанский индекс IBEX 35 и итальянский FTSE MIB потеряли 0,26% и 0,51% соответственно.
Между тем на рынках сохраняется оптимизм, связанный с согласованием США и Китаем первой фазы торгового соглашения.
Как сообщило министерство финансов КНР, Китай понизит пошлины на импорт замороженной свинины, фармацевтической продукции, некоторых высокотехнологичных комплектующих и множество других товаров с 1 января 2020 года.
План, одобренный китайским правительством, предусматривает уменьшение пошлин на 859 видов товаров, импортируемых Китаем из различных стран, до уровней ниже минимальных тарифов, действующих в настоящее время для какого-либо из торговых партнеров КНР. Для некоторых товаров пошлины будут обнулены, сообщил Минфин.
Подписания первой фазы американо-китайского соглашения по торговле следует ожидать в ближайшее время, заявил президент США Дональд Трамп в воскресенье. Министр финансов США Стивен Мнучин на прошлой неделе сказал, что соглашение будет подписано в начале января.
Цена акций NMC Health растет на 20,6%. Медицинская компания сообщила о планах провести независимое стороннее расследование в связи с критикой хедж-фонда Muddy Waters в отношении ее финансовой отчетности.
Muddy Waters усомнился в стоимости активов NMC, а также в ее отчетах о прибыли и задолженности, что привело к масштабной распродаже акций компании.
В лидерах падения находятся бумаги итальянской инфраструктурной компании Atlantia, которые дешевеют на 4,1%.
Бумаги германской BASF снижаются на 0,2%. Крупнейшая в мире химическая компания договорилась о продаже своего подразделения строительной химии американской частной инвесткомпании Lone Star Funds. Как говорится в сообщении BASF, общая сумма сделки без учета долговых обязательств и остатка денежных средств составит 3,17 млрд евро.
Служба финансово-экономической информации
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