Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 12:02

Лондон. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы демонстрируют разнонаправленную динамику в ходе торговой сессии в понедельник, внимание участников рынка сосредоточено на грядущих торговых переговорах Вашингтона и Пекина.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:36 повысился на 0,05%, до 380,42 пункта.

Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,05%, немецкий DAX - на 0,1%, французский CAC 40 - на 0,19%, итальянский FTSE MIB - на 0,24%, испанский IBEX 35 - на 0,17%.

Трейдеры возлагали надежды на переговоры США и Китая, возобновляющиеся на этой неделе после длившегося несколько месяцев перерыва.

Между тем китайские власти не спешат заключать со Штатами масштабное соглашение, которого добивается президент США Дональд Трамп, и не готовы обсуждать ряд важных для американской стороны тем на переговорах, которые должны состояться на этой неделе.

В ходе встреч с представителями Вашингтона, прошедших в Пекине за последние недели, китайская сторона дала понять, что намерена существенно сузить круг тем для обсуждения с США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, который возглавит китайскую делегацию на стартующих 10 октября переговорах в Вашингтоне, предупредил американских чиновников, что Пекин не намерен затрагивать тему реформирования промышленной политики или государственных субсидий - два ключевых вопроса, на решении которых настаивает администрация Трампа, сообщил один из источников.

Трамп неоднократно повторял, что готов рассматривать только всеобъемлющее соглашение с Китаем, и, по словам источников, он продолжает придерживаться этого мнения.

В фокусе внимания участников европейских рынков также остается ситуация с выходом Великобритании из Европейского союза.

ЕС к концу следующей недели определит, возможно ли добиться с Великобританией соглашения по Brexit, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с британским премьером Борисом Джонсоном.

СМИ отмечают, что ранее британские власти дали понять о готовности смягчить некоторые аспекты своего плана соглашения по Brexit; в то же время Лондон призывал Брюссель проявить гибкость.

Статданные, опубликованные в понедельник, указали на значительно более существенное падение объема заказов промпредприятий ФРГ в августе, чем прогнозировали эксперты.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в августе 2019 года упал на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики ФРГ. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения показателя на 0,3%.

Акции AMS AG дешевеют на 2,6% на новостях о том, что австрийский производитель полупроводников не сумел заключить сделку о поглощении германского производителя осветительных приборов Osram Licht AG. Бумаги Osram теряют в цене 4,2%.

Акции швейцарской компании SIG падают на 17% после того, как поставщик стройматериалов предупредил, что годовая прибыль его ключевых подразделений существенно снизится.

Бумаги британского поставщика строительных материалов Travis Perkins снижаются на 3,7%, давление на них оказывает пессимистичный прогноз компании в отношении прибыли.

ор вч ав*

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