Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 11:53

Лондон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в четверг после выхода очередной порции финансовых отчетов компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:25 мск снизился на 0,01% и составил 393,43 пункта.

Британский индекс FTSE 100 к этому времени поднялся на 0,17%, германский DAX вырос на 0,16%, французский CAC 40 потерял 0,14%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили 0,17% и 0,27% соответственно.

Опубликованные в четверг данные показали, что объем розничных продаж в Великобритании в сентябре 2019 года не изменился по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении продажи выросли на 3,1%. Аналитики в среднем прогнозировали снижение продаж на 0,2% по сравнению с месяцем ранее и рост в годовом выражении на 3,1%.

Акции шведской Ericsson AB подскочили на 7,4%, оказавшись в лидерах роста среди компонентов Stoxx Europe 600. Крупнейший мировой производитель оборудования для беспроводных сетей отчитался о чистом убытке в третьем квартале 2019 года, однако показатель оказался лучше прогнозов экспертов. Кроме того, Ericsson повысила прогноз выручки на 2020 год.

Цена бумаг французской Pernod Ricard, одного из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции, падает на 3,6%. Компания отчиталась о более слабом, чем ожидалось, органическом росте выручки в первом квартале 2020 финансового года.

Бумаги англо-голландского концерна Unilever дорожают на 0,9%. Один из ведущих мировых производителей потребительских товаров повседневного спроса зафиксировал рост выручки в третьем квартале на 2,9% благодаря увеличению объема продаж и повышению цен.

Рыночная стоимость швейцарской Nestle SA, одного из крупнейших в мире производителей продуктов питания, снижается на 0,9%. Компания за девять месяцев 2019 года увеличила органическую выручку на 3,7% и подтвердила прогноз роста показателя примерно на 3,5% в 2019 году.

Капитализация британского ритейлера WH Smith Plc увеличивается на 6,4%. Компания объявила о планах купить Marshall Retail Group примерно за $400 млн в попытке расширить свое присутствие на американском рынке розничной торговли в аэропортах. Сделку предполагается закрыть в первом квартале следующего года.

Служба финансово-экономической информации

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