Этот контент был опубликован 20 мая 2020 г. 11:14

Лондон. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы меняются слабо и разнонаправленно на торгах в среду на фоне скептицизма в отношении вакцины от коронавируса.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:35 МСК вырос на 0,15% - до 339,99 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 поднялся на 0,04%, германский DAX - на 0,03%. Французский CAC снизился на 0,26%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 теряют 0,55% и 0,16% соответственно.

Оптимистичные настроения на мировых рынках, наблюдавшиеся в начале этой недели, ослабли после того, как медицинское издание Stat подвергло сомнению сообщения биотехнологической компании Moderna Inc. (SPB: MRNA) об успешных результатах первой фазы испытания вакцины против коронавируса. В Stat отметили, что Moderna не предоставила достаточно информации, чтобы судить о результатах исследований.

В понедельник Moderna объявила, что начальный этап испытания вакцины против коронавируса нового типа на людях дал положительные результаты. В компании указали, что в ходе первой фазы клинических исследований, в которых участвуют 45 человек, вакцина mRNA-1273 показала себя как "в целом безопасная и хорошо переносимая".

Однако, как отмечает медицинское издание Stat, Moderna не предоставила достаточно информации, чтобы судить о результатах исследований.

В США индексы накануне завершили торги снижением на 0,5-1,6%.

Во вторник состоялись выступления министра финансов США Стивена Мнучина и председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената США.

По мнению Мнучина, США выйдут из пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 сильнее, чем когда-либо прежде. Он также сказал, что Минфин готов наращивать объемы денежных средств, предоставляемых Федеральной резервной системе (ФРС), и принимать на себя больше рисков в рамках программ кредитования.

Между тем в ходе того же выступления председатель американского ЦБ Джером Пауэлл отметил, что Федрезерв и Минфин могут сделать больше для того, чтобы помочь экономике, сообщает The Wall Street Journal. Он полагает, что основные программы поддержки ФРС заработают до конца текущего месяца или в первую неделю июня.

Статданные, обнародованные в среду, указали на замедление инфляции в Великобритании в апреле до почти четырехлетнего минимума.

Потребительские цены в стране в прошлом месяце выросли на 0,8% в годовом выражении - минимальными темпами с августа 2016 года, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с мартовскими 1,5%.

Эксперты в среднем ожидали ослабления темпов роста потребительских цен до 0,9%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Цены производителей в апреле снизились на 0,7% в годовом выражении после повышения на 0,3% в марте. Падение цен производителей зафиксировано впервые с июня 2016 года, и оно стало сильнейшим с марта 2016 года. Эксперты ожидали снижения цен производителей на 0,4%.

Акции британского ритейлера Marks & Spencer Group Plc (M&S) подорожали на 4,9% после выхода финансовой отчетности. Компания зафиксировала падение доналоговой прибыли в 2020 финансовом году на фоне роста расходов, связанных с пандемией коронавируса. Однако инвесторов воодушевили хорошие показатели совместного предприятия M&S с онлайн-ритейлером Ocado Group в сфере торговли продуктами питания.

Цена бумаг оператора кредитных бюро Experian растет на 6,1%, несмотря на то, что компания спрогнозировала падение органической выручки в первом финансовом квартале на 5-10% в случае сохранения негативного влияния на бизнес ограничений, связанных с COVID-19.

Бумаги британского машиностроительного холдинга Rolls-Royce Holdings Plc дешевеют на 2,7%. Компания объявила о планах уволить 9 тыс. сотрудников в рамках масштабной реструктуризации, обусловленной ожиданием сокращения спроса со стороны производителей гражданских самолетов на фоне пандемии коронавируса.

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