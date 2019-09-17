Этот контент был опубликован 17 сентября 2019 г. 18:45

Лондон. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Западной Европы незначительно снизились во вторник, инвесторы оценивали последствия атак на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии, которые повлекли за собой сокращение добычи в стране.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,05% и завершил торги на отметке 389,33 пункта.

Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,01%, германский DAX потерял 0,06%, французский CAC 40 подрос на 0,24%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB опустились на 0,53% и 0,76% соответственно.

В минувшую субботу беспилотники атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии, включая крупнейший в стране комплекс подготовки нефти "Абкайк" и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины всего объема, добываемого в стране, или почти 6% мировой нефтедобычи.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что за атакой, скорее всего, стоит Иран. Тегеран обвинения отрицает, а ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Власти Саудовской Аравии назвали инцидент "беспрецедентным актом агрессии и саботажа", однако не стали напрямую возлагать вину на Иран.

Нефть во вторник развернулась вниз после рекордного за последние годы роста накануне, коррекция ускорилась после сообщения Reuters о том, что Саудовская Аравия может вернуться к уровням добычи до нападения дронов всего за 2-3 недели. Акции нефтедобывающих компаний также утратили часть завоеванных в понедельник позиций. Цена бумаг BP Plc снизилась на 1,4%, а бумаги Total S.A. и Royal Dutch Shell прибавили примерно по 0,1%.

Как стало известно во вторник, индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие шесть месяцев (индекс доверия), рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, вырос в августе до минус 22,5 пункта с минус 44,1 пункта в июле. Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали менее существенный подъем показателя - до минус 38 пунктов.

Оценка экспертами текущей ситуации снизилась до минус 19,9 пункта с минус 13,5 пункта, ожидалось снижение до минус 15 пунктов.

Центральным событием для участников рынка на этой неделе является двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду. Подавляющее большинство экспертов ожидает снижения базовой процентной ставки Федрезервом на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

Акции германского онлайн-ритейлера Zalando SE упали в цене почти на 10% на новости о продаже ее крупнейшим акционером 5,2% бумаг компании. Шведская инвестиционная фирма Kinnevik AB сообщила во вторник, что продала 13 млн акций Zalando по цене 42,5 евро за бумагу.

Цена акций пивоваренного концерна Anheuser-Busch InBev NV (AB InBev) выросла на 0,5%. По информации The Wall Street Journal, компания предприняла вторую попытку провести первичное размещение акций своего азиатского бизнеса Budweiser Brewing Company APAC Ltd. в Гонконге, рассчитывая привлечь до $4,84 млрд.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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