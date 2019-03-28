Этот контент был опубликован 28 марта 2019 г. 19:00

Лондон. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Европейские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в четверг, трейдеры оценивали заявления представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также корпоративные новости.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка опустился на 0,12% - до 376,84 пункта.

Британский индекс FTSE 100 прибавил 0,6%, германский DAX - 0,1%, французский CAC 40 потерял 0,1%, испанский IBEX 35 - 0,6%, итальянский FTSE MIB - 0,5%.

В четверг главный экономист ЕЦБ Петер Прат заявил в интервью агентству Bloomberg, что в настоящее время он не видит проблем в низких ставках в еврозоне, хотя и не исключил, что они могут проявиться в будущем.

Также он добавил, что пока рано говорить о каких-либо мерах для поддержки банков еврозоны, например, о том, чтобы применить более высокие процентные ставки к резервам средств на счетах банков.

Ранее глава ЕЦБ Марио Драги говорил, что ЕЦБ готов при необходимости предпринять меры, чтобы смягчить влияние отрицательных процентных ставок в еврозоне. ЕЦБ удерживает ставку по депозитам ниже нуля с июня 2014 года.

Сохраняющиеся опасения ослабления глобального экономического подъема увеличивают спрос на наиболее надежные активы, к которым относятся гособлигации, что поддерживает долговые рынки, пишет MarketWatch.

"Доходности 10-летних US Treasuries упали до 15-месячных минимумов, процентные ставки германских бондов находятся на отрицательной территории и продолжают опускаться к минимальным значениям с 2016 года. В этих условиях фондовым рынкам довольно сложно сохранять стабильность", - отмечает аналитик Markets.com Нейл Уилсон.

В четверг также стало известно, что сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в марте опустился до 105,5 пункта с пересмотренных 106,2 пункта в феврале. Показатель снизился 9-й месяц подряд, а его мартовское значение стало минимальным с октября 2016 года.

В центре внимания трейдеров остаются новости из Великобритании, на которых дешевеет фунт стерлингов, что поддерживает британский рынок акций.

Возможность избежать "жесткого" Brexit, то есть выхода Великобритании из Европейского союза без соглашения об условиях дальнейшего сотрудничества, сохраняется до вечера пятницы, заявила в четверг лидер палаты общин парламента Соединенного королевства Андреа Лидсом.

Британский парламент в среду отклонил все восемь вариантов Brexit, вынесенных на голосование спикером Палаты общин Джоном Беркоу. Перед этим парламент согласовал предложенный ранее перенос даты Brexit на 22 мая в случае, если сделка с Евросоюзом будет одобрена до 29 марта, или на 12 апреля - в случае, если сделка одобрена не будет.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о готовности уйти со своего поста, если парламент одобрит согласованную ее правительством с Брюсселем сделку по Brexit.

Акции Deutsche Bank подешевели на 3,9% по итогам торгов в четверг. Газета Financial Times сообщила со ссылкой на свои источники, что руководство банка обсуждает план привлечения дополнительного акционерного капитала в размере от 3 млрд евро до 10 млрд евро в рамках потенциального слияния с Commerzbank. Позднее Deutsche Bank опроверг эту информацию, заявив, что менеджмент банка не рассматривает возможность привлечения капитала для сделки с Commerzbank.

Капитализация Commerzbank сократилась к закрытию рынка на 3,5%.

Бумаги Swedbank подешевели на 7,8%. Совет директоров банка отправил гендиректора Биргитте Боннесен в отставку на фоне скандала из-за подозрительных операций и потенциальных нарушений шведского законодательства об инсайдерской торговле. Врио гендиректора пока будет финансовый директор банка Андерс Карлссон.

Котировки акций испанских банков Banco de Sabadell и Bankia снизились соответственно на 1,7% и 2,2%.

Стоимость бумаг германской строительной компании Hochtief упала на 7,1% на информации о том, что итальянский оператор автомагистралей Atlantia продал 5,6 млн акций (порядка 8% акций) Hochtief, чтобы привлечь средства для снижения долговой нагрузки.

Цена бумаг Osram Licht рухнула на 13%. Германская светотехническая компания уже в шестой раз чуть более чем за год предупредила о слабом спросе на ее продукцию и неблагоприятных перспективах. Osram ожидает, что ее выручка в текущем фингоду упадет на 11-14%, тогда как предыдущий прогноз компании предусматривал рост выручки на 3%.

Служба финансово-экономической информации

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