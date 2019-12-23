Этот контент был опубликован 23 декабря 2019 г. 18:19

Лондон. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в понедельник разнонаправленной динамикой, инвесторы фиксировали прибыль в преддверии западного Рождества после ралли рынка ранее в декабре.

Во вторник биржи в США, а также в Великобритании и ряде европейских стран будут работать в сокращенном режиме, а в среду основные торговые площадки будут закрыты.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов снизился на 0,04% и составил 418,27 пункта.

Британский индекс FTSE 100 повысился на 0,5%, германский DAX опустился на 0,1%, французский CAC 40 вырос на 0,1%. Испанский индекс IBEX 35 и итальянский FTSE MIB потеряли 0,16% и 0,44% соответственно.

На рынках сохраняется оптимизм, связанный с согласованием США и Китаем первой фазы торгового соглашения.

Как сообщило министерство финансов КНР, Китай понизит пошлины на импорт замороженной свинины, фармацевтической продукции, некоторых высокотехнологичных комплектующих и множество других товаров с 1 января 2020 года.

План, одобренный китайским правительством, предусматривает уменьшение пошлин на 859 видов товаров, импортируемых Китаем из различных стран, до уровней ниже минимальных тарифов, действующих в настоящее время для какого-либо из торговых партнеров КНР. Для некоторых товаров пошлины будут обнулены, сообщил Минфин.

Подписания первой фазы американо-китайского соглашения по торговле следует ожидать в ближайшее время, заявил президент США Дональд Трамп в воскресенье. Министр финансов США Стивен Мнучин на прошлой неделе сказал, что соглашение будет подписано в начале января.

Самый существенный рост среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 продемонстрировали акции NMC Health, которые подскочили на 33,8%. Медицинская компания сообщила о планах провести независимое стороннее расследование в связи с критикой хедж-фонда Muddy Waters в отношении ее финансовой отчетности.

Muddy Waters усомнился в стоимости активов NMC, а также в ее отчетах о прибыли и задолженности, что привело к масштабной распродаже акций компании.

Лидерами падения стали бумаги итальянской инфраструктурной компании Atlantia, которые подешевели на 4,26%.

Бумаги германской BASF снизились на 0,6%. Крупнейшая в мире химическая компания договорилась о продаже своего подразделения строительной химии американской частной инвесткомпании Lone Star Funds. Как говорится в сообщении BASF, общая сумма сделки без учета долговых обязательств и остатка денежных средств составит 3,17 млрд евро.

ор ск ав*

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