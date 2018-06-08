Европейские индексы падают в преддверии саммита G7, дешевеют акции Deutsche Bank
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Лондон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы опускаются в пятницу по мере роста разногласий между США и другими странами G7 перед саммитом в Канаде.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 уменьшился к 11:57 мск на 0,66%, составив 383,39 пункта.
Британский FTSE 100 потерял 0,79%, французский CAC 40 - 0,43%, германский DAX - 1,31%, итальянский FTSE MIB - 1,79%, испанский IBEX 35 - 1,05%.
Саммит в канадском Квебеке стартует в пятницу, и вопросы внешней торговли могут стать главными в его повестке. Ранее власти США ввели пошлины на поставки стали и алюминия из шести стран-партнеров по G7, на что они пообещали принять ответные меры.
Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "шесть стран без США вместе представляют собой больший рынок, чем США", и предупредил, что без серьезных уступок со стороны США не станет подписывать традиционное совместное заявление "Группы семи".
В ответ Д.Трамп раскритиковал ЕС и Канаду за создание "торговых барьеров против США", что является "нечестным по отношению к американским фермерам, работникам и компаниям".
"Ранее рынок довольно спокойно воспринимал рост напряженности в мировой торговле, принимая агрессивную позицию Трампа за очередную тактическую уловку в переговорном процессе, - говорит глава отдела исследований в London Capital Group Джаспер Лоулер. - Но становится очевидным, что остальные не хотят играть в эту игру и готовы к симметричным ответам".
Между тем акции Deutsche Bank дешевеют на 0,6% на сообщении источников Bloomberg, что председатель совета директоров крупнейшего немецкого банка Пауль Ахляйтнер рассматривает возможность слияния с основным конкурентом, Commerzbank AG. Источники отмечают, что официальные переговоры еще не начинались, и сделка вполне может не состояться.
Цена бумаг Commerzbank опускается на 2,3%.
Котировки акций британской телекоммуникационной компании BT Group повысилась на 0,4%. CEO компании Гэвин Паттерсон объявил о планах уйти в отставку до конца года. Он проработал в этой должности пять лет.
Капитализация Lloyds упала на 1,2% после того, как банк договорился о продаже оставшихся у него 3,3% акций страховщика Standard Life Aberdeen за 344 млн фунтов стерлингов ($462 млн).
Стоимость бумаг датской фармкомпании Novo Nordisk уменьшилась на 3,6%. Как сообщила газета Borsen, крупнейший в мире производитель инсулина планирует сократить до 3 тыс. сотрудников для снижения расходов.
Цена акций Thyssenkrupp опускается на 3%. Сталелитейная компания планирует продать свой судостроительный бизнес или его часть после решения властей Германии не привлекать фирму к созданию новых многоцелевых военных судов MKS-180, пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на информированные источники.
йй ак об*
Интерфакс