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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 11:49 08.06.2018 - 11:49

Лондон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы опускаются в пятницу по мере роста разногласий между США и другими странами G7 перед саммитом в Канаде.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 уменьшился к 11:57 мск на 0,66%, составив 383,39 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,79%, французский CAC 40 - 0,43%, германский DAX - 1,31%, итальянский FTSE MIB - 1,79%, испанский IBEX 35 - 1,05%.

Саммит в канадском Квебеке стартует в пятницу, и вопросы внешней торговли могут стать главными в его повестке. Ранее власти США ввели пошлины на поставки стали и алюминия из шести стран-партнеров по G7, на что они пообещали принять ответные меры.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "шесть стран без США вместе представляют собой больший рынок, чем США", и предупредил, что без серьезных уступок со стороны США не станет подписывать традиционное совместное заявление "Группы семи".

В ответ Д.Трамп раскритиковал ЕС и Канаду за создание "торговых барьеров против США", что является "нечестным по отношению к американским фермерам, работникам и компаниям".

"Ранее рынок довольно спокойно воспринимал рост напряженности в мировой торговле, принимая агрессивную позицию Трампа за очередную тактическую уловку в переговорном процессе, - говорит глава отдела исследований в London Capital Group Джаспер Лоулер. - Но становится очевидным, что остальные не хотят играть в эту игру и готовы к симметричным ответам".

Между тем акции Deutsche Bank дешевеют на 0,6% на сообщении источников Bloomberg, что председатель совета директоров крупнейшего немецкого банка Пауль Ахляйтнер рассматривает возможность слияния с основным конкурентом, Commerzbank AG. Источники отмечают, что официальные переговоры еще не начинались, и сделка вполне может не состояться.

Цена бумаг Commerzbank опускается на 2,3%.

Котировки акций британской телекоммуникационной компании BT Group повысилась на 0,4%. CEO компании Гэвин Паттерсон объявил о планах уйти в отставку до конца года. Он проработал в этой должности пять лет.

Капитализация Lloyds упала на 1,2% после того, как банк договорился о продаже оставшихся у него 3,3% акций страховщика Standard Life Aberdeen за 344 млн фунтов стерлингов ($462 млн).

Стоимость бумаг датской фармкомпании Novo Nordisk уменьшилась на 3,6%. Как сообщила газета Borsen, крупнейший в мире производитель инсулина планирует сократить до 3 тыс. сотрудников для снижения расходов.

Цена акций Thyssenkrupp опускается на 3%. Сталелитейная компания планирует продать свой судостроительный бизнес или его часть после решения властей Германии не привлекать фирму к созданию новых многоцелевых военных судов MKS-180, пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на информированные источники.

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