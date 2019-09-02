Этот контент был опубликован 2 сентября 2019 г. 12:15

Лондон. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Западной Европы растут в ходе торгов в понедельник, внимание трейдеров сосредоточено на торговом конфликте Вашингтона и Пекина после вступления в силу пошлин США на товары китайского экспорта и ответных мер КНР.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:06 МСК вырос на 0,37% и составил 380,9 пункта.

Британский индекс FTSE 100 поднялся на 1,03%, германский DAX - на 0,11%, французский CAC 40 - на 0,16%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили 0,07% и 0,88% соответственно.

Как сообщалось, 1 сентября в США вступили в силу новые пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью $110 млрд в год, а также ответные сборы за ввоз в Китай американской продукции.

Китайская газета Global Times назвала введение этих пошлин "поворотным моментом в торговой войне". В статье Global Times отмечается, что последний раунд повышения пошлин, затрагивающий широкий круг потребительских товаров, ударит напрямую по американским потребителям.

При этом Китай обещает наращивать стимулирующие меры для смягчения последствий торговой войны. Пекин "усилит контрциклическую корректировку экономики", говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госсовета КНР по итогам прошедшего в субботу заседания комитета по финансовой стабильности и развитию, возглавляемого заместителем председателя Госсовета КНР Лю Хэ.

Статданные, опубликованные в понедельник, указали на существенное падение промышленного PMI в Великобритании в августе.

Индекс менеджеров закупок (PMI) рухнул до минимальной отметки за последние семь лет, свидетельствуют данные исследовательской организации Markit Economics. Индикатор в прошлом месяце уменьшился до 47,4 пункта против 48 пунктов в июле. Год назад он находился на уровне 52,9 пункта.

Это стало неожиданностью для аналитиков. Средний прогноз респондентов Trading Economics предполагал подъем до 48,4 пункта, FactSet - до 48,3 пункта.

Тем временем в Германии индекс менеджеров закупок (PMI) поднялся в августе до 43,5 пункта с семилетнего минимума в 43,2 пункта, но остался ниже 50 пунктов восьмой месяц подряд, согласно данным компании IHS Markit.

PMI производственного сектора Италии составил 48,7 пункта, оставшись ниже 50 пунктов 11-й месяц подряд.

Акции германского энергетического гиганта RWE AG демонстрируют самый существенный подъем среди компонентов индекса Stoxx 600, дорожая на 3,78%. Лидерами падения являются бумаги Evotec SE, которые снижаются на 4,03%.

Стоимость бумаг британского производителя программного обеспечения Micro Focus растет на 0,8% после существенного падения акций на прошлой неделе.

Акции AroundTown со штаб-квартирой в Люксембурге растут на 0,16% на новостях о том, что ее конкурент TLG Immobilien приобрел долю в компании.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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