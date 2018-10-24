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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 11:00 24.10.2018 - 11:00

Лондон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы восстанавливаются в среду после падения по итогам прошлой сессии, инвесторы оценивают отчетность крупных компаний и статданные из еврозоны.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:03 мск вырос на 0,46% и составил 355,68 пункта. Накануне он упал на 1,6%.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,43%, французский CAC 40 - 0,58%, германский DAX - 0,3%. Испанский IBEX 35 повысился на 0,44%, итальянский FTSE MIB - на 0,14%.

Согласно предварительным данным IHS Markit, сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в октябре упал до 52,7 пункта с 54,1 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали более умеренного снижения - до 53,9 пункта.

Индикатор активности в сфере услуг еврозоны опустился в текущем месяце до 53,3 пункта с 54,7 пункта в сентябре, промышленный PMI снизился с 53,2 до 52,1 пункта, эксперты ожидали его уменьшения до 53 пунктов.

В Германии сводный PMI упал до 52,7 пункта с 55 пунктов в сентябре, показатель в сфере услуг понизился до 53,6 с 55,9 пункта, в промышленной сфере - до 52,3 с 53,7 пункта.

"На самом деле статданные по мировой экономике и корпоративному сектору точно нельзя назвать катастрофическими, однако сейчас они недостаточно хороши, чтобы восстановить оптимизм инвесторов, - говорит глава отдела инвестиционной стратегии в Barclays Уильям Гоббс. - Мы не думаем, что экономика США или мира в целом находится в кризисе".

Акции Deutsche Bank AG падают на 3,3% после того, как крупнейший коммерческий банк Германии зафиксировал резкое снижение чистой прибыли в третьем квартале 2018 года и уменьшение выручки.

Котировки бумаг Barclays поднимаются на 1%. Второй по величине активов банк Великобритании в минувшем квартале увеличил чистую прибыль сильнее прогнозов рынка, несмотря на сокращение выручки.

Стоимость акций европейского лидера в сфере производства полупроводников STMicroelectronics NV (STMicro) опускается на 8,3%, хотя компания резко увеличила прибыль и выручку в третьем квартале на фоне высокого спроса на ее продукцию.

Цена бумаг банка Nordea Bank снизилась на 1%. Банк отчитался о снижении прибыли в июле-сентябре до 684 млн евро с 832 млн евро за аналогичный период годом ранее, тогда как эксперты в среднем прогнозировали менее выраженное сокращение показателя, до 706 млн евро.

Рыночная капитализация Royal KPN выросла на 2,4%, хотя голландская телекоммуникационная компания зафиксировала снижение прибыли и выручки в третьем квартале.

Бумаги горнодобывающей компании Antofagasta в Лондоне увеличивается на 0,3% после того, как фирма отчиталась о сокращении добычи меди за 9 месяцев 2018 года на 4%, но спрогнозировала повышение добычи в 2019 году.

Акции европейских нефтедобывающих компаний дешевеют после обвала цен на нефть накануне. Цена бумаг BP снизилась на 0,1%, Shell - на 0,6%, Total - на 0,4%.

Служба финансово-экономической информации

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