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Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 12:09 22.10.2018 - 12:09

Лондон. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы увеличиваются в ходе торгов в понедельник, при этом итальянский индекс демонстрирует максимальные темпы роста после того, как рейтинговое агентство Moody's не стало снижать рейтинг страны до "мусорного" уровня.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:47 мск повысился на 0,27% и составил 362,22 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,51%, французский CAC 40 - 0,31%, германский DAX - 0,52%, испанский IBEX 35 - 0,33%.

Итальянский FTSE MIB вырос на 0,86%.

Как сообщалось, агентство Moody's Investors Service снизило рейтинг Италии до "Baa3" с "Baa2", самой низкой ступени инвестиционного уровня, приняв во внимание перспективу увеличения бюджетных дефицитов и отсутствие системных экономических реформ в стране. Вместе с тем прогноз рейтинга "стабильный" означает, что опускать рейтинги до "мусорного" уровня агентство пока не собирается.

В понедельник власти Италии должны дать ответ Еврокомиссии на вопросы еврокомиссаров Валдиса Домбровскиса и Пьера Московиси, которые ранее предложили скорректировать проект бюджета. Это может стать первым этапом противостояния между Римом и Брюсселем.

Правительство Италии считает, что увеличение госрасходов поддержит экономическую активность в стране. Эксперты Moody's, однако, сомневаются, что у правительства нет целостной программы вывода страны на траекторию устойчивого экономического роста.

"В целом есть ожидание, что Брюссель отвергнет итальянский проект бюджета, - заявил глава отдела исследований в London Capital Group Джаспер Лоулер. - Этот вариант давно известен, но рынкам хочется увидеть, что последует за этим. В данной деликатной ситуации санкции могут принести больше вреда, чем пользы".

Также участники рынка ждут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится в четверг. Рынок ожидает, что ЕЦБ не станет менять основные ставки и подтвердит намерение удерживать их на текущем уровне как минимум до конца лета 2019 года.

Акции автомобилестроительной компании Fiat Chrysler в Милане дорожают на 5,2% на новости о продаже подразделения по выпуску автозапчастей Magneti Marelli за 6,2 млрд евро японской компании Calsonic Kansei.

Рыночная стоимость Ryanair Holdings Plc повысилась на 4%. Компания отчиталась о снижении прибыли во втором финквартале, однако увеличила выручку и подтвердила годовой прогноз.

Котировки бумаг нидерландской Royal Philips NV падают на 5,1%. Компания зафиксировала квартальную прибыль ниже ожиданий рынка на фоне более слабых, чем ожидалось, продаж подразделения в сфере персонального ухода.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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