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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 11:27 22.06.2018 - 11:27

Лондон. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы увеличиваются в ходе торгов в пятницу после снижения до минимального уровня за 8 недель по итогам прошлой сессии.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос к 12:03 МСК на 0,54%, до 382,94 пункта.

Британский FTSE 100 подскочил на 0,61%, французский CAC 40 - на 0,75%, германский DAX - на 0,39%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB увеличились соответственно на 0,86% и 1,05%.

Большинство отраслевых подындексов Stoxx Europe 600 поднимаются в пятницу, сильнее всех растут бумаги нефтегазовых компаний.

Участники рынка оценивают статданные из еврозоны, ждут итогов заседания ОПЕК+ в Вене и продолжают следить за ситуацией в мировой торговле.

Как стало известно в пятницу, сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в июне повысился до 54,8 пункта с 54,1 пункта в мае, тогда как аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 53,9 пункта.

В сфере услуг PMI также вырос, составив 55 пункта против 53,8 пункта в мае, хотя эксперты прогнозировали сохранение показателя на прежнем уровне.

PMI в промышленной сфере уменьшился до 55 с 55,5 пункта, совпав с прогнозами рынка.

Тем временем ранее агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что некоторые представители Белого дома делают попытки возобновить переговоры с Китаем перед тем, как 6 июля вступят в силу пошлины на импорт китайских товаров.

Нефть дорожает более чем на 1% в преддверии встречи министров стран ОПЕК в Вене, которая состоится в пятницу. В субботу ожидается встреча в расширенном составе ОПЕК+. Рынок готовится к тому, что по итогам будет принято решение увеличить нефтедобычу.

Акции BP дорожают на 0,5%, Royal Dutch Shell - на 0,6%, Total S.A. - на 0,9%.

Цена бумаг немецкой сталелитейной компании ArcelorMittal увеличивается на 0,8% на новости, что международное рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочный рейтинг компании до "Baa3" со "стабильным" прогнозом, отметив улучшение прибыли и сокращение долга.

Торги акциями оператора торговых автоматов Uvenco Plc были приостановлены после того, как компания отложила публикацию отчетности за 2017 год.

Рыночная стоимость Atos SE поднялась на 0,8% на новости о том, что французский провайдер компьютерных услуг планирует продать около 1 млн новых акций и распределить 67,5 млн евро в виде дивидендов.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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