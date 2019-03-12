Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 11:19

Лондон. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов Западной Европы поднимаются в ходе торгов во вторник в ожидании голосования по проекту Brexit.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:52 МСК увеличился на 0,07% - до 374,16 пункта.

Британский индекс FTSE 100 практически не изменился. Французский CAC 40 повысился на 0,21%, германский DAX - на 0,11%. Испанский IBEX 35 прибавил 0,07%, итальянский FTSE MIB потерял 0,11%.

Во вторник участники рынка ждут голосования в британском парламенте по проекту выхода страны из Евросоюза. Голосование по этому вопросу пройдет уже второй раз. В ходе первого голосования в середине января премьер-министр Тереза Мэй потерпела сокрушительное поражение: парламент отверг ее сделку с перевесом в 230 голосов.

Если голосование вновь окажется провальным, события могут развиваться по двум сценариям. Великобритания может покинуть ЕС без заключения соглашения с Брюсселем или же Лондон может отложить дату выхода из союза. В настоящее время выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта. Голосование по вопросам соглашения и переноса сроков предусмотрено в ближайшие дни.

Если депутаты поддержат сделку, то Brexit, вероятнее всего, состоится в срок. Затем до декабря 2020 года Брюсселю и Лондону предстоит договориться о торговых отношениях после разрыва союза.

Тем временем во вторник стало известно, что объем промышленного производства в Великобритании в январе увеличился на 0,6% по сравнению с декабрем и снизился на 0,9% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали увеличения первого показателя на 0,2% и падения второго на 1,3%.

В перерабатывающей промышленности объем производства подскочил на 0,8% в помесячном и снизился на 1,1% в годовом выражении. Оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Стоимость бумаг Domino's Pizza Group plc увеличивается на 4,3%. Британская сеть пиццерий сократила доналоговую прибыль в 2018 году из-за роста расходов, однако повысила выручку. Кроме того, компания повысила годовые дивиденды на 5,6%, до 9,5 пенса на акцию.

Акции французского автопроизводителя Renault дорожают на 1,3% на новости о том, что руководство Renault, Nissan и Mitsubishi договорилось о создании нового руководящего органа для контроля операций альянса. Этот орган заменит руководящие структуры, созданные в период правления Карлоса Гона, а возглавит его председатель совета директоров Renault Жан-Доминик Сенар.

Цена бумаг Volkswagen AG снижается на 0,7%. Руководство компании сообщило, что рентабельность по операционной прибыли бренда Volkswagen в 2018 году упала до 3,8% с 4,2% годом ранее, опустившись ниже целевой отметки в 4-5%. Операционная прибыль сократилась до 3,2 с 3,3 млрд евро.

Капитализация Airbus растет на 1,2% после того, как европейский авиастроительный концерн представил прототип многоместного самоуправляемого электрического аппарата вертикального взлета и посадки CityAirbus.

Аэротакси напоминает большой дрон или вертолет с четырьмя лопастями. Оно оборудовано четырьмя сидениями, работает на электроприводе и способно совершать рейсы без пилота в полностью автоматическом режиме. При этом CityAirbus может взлетать и приземляться вертикально, в связи с чем ему требуется сравнительно немного места для взлета и "парковки".

йй вч ав*

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