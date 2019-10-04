Этот контент был опубликован 4 октября 2019 г. 11:54

Лондон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно повышаются в ходе торгов в пятницу, участники рынка ждут статистических данных из США на фоне опасений о замедлении роста экономики.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:15 мск поднялся на 0,22%, до 378,28 пункта.

Британский индекс FTSE 100 набрал 0,4%, немецкий DAX - 0,07%, французский CAC 40 - 0,71%, итальянский FTSE MIB - 0,21%. В то же время испанский IBEX 35 снизился на 0,07%.

Министерство торговли США в пятницу опубликует данные о безработице в сентябре, которые могут повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) относительно ставок.

Согласно прогнозу экспертов, опрошенных Bloomberg, число рабочих мест в экономике США в сентябре увеличилось на 145 тыс. человек после повышения на 130 тыс. в августе.

Слабые экономические показатели усиливают ожидания трейдеров, что ФРС может пойти на новое снижение процентных ставок уже на заседании в текущем месяце, отмечает MarketWatch. Участники рынка оценивают вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в октябре почти в 90%, согласно данным CME Group.

Опасения, что американская экономика постепенно приближается к рецессии, усилились после выхода статданных, не оправдавших прогнозы.

Как стало известно в четверг, число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло на 4 тыс., с пересмотренных 215 тыс. до 219 тыс., что стало максимумом за четыре недели.

Данные Минтруда сигнализируют о том, что ослабление активности в производственном секторе на фоне снижения мирового спроса и инвестиций могло начать негативно сказываться на состоянии рынка труда.

Рынок также следит за ситуацией вокруг выхода Великобритании из Европейского союза.

Как сообщалось, британский премьер-министр Борис Джонсон опубликовал свои предложения по решению связанных с Ирландией проблем при Brexit. В этом документе премьер излагает свое видение того, каким образом можно было бы избежать так называемого страховочного соглашения по границе между Ирландией и Северной Ирландией.

План Джонсона предполагает, что Великобритания, в том числе и входящая в нее Северная Ирландия, покинет таможенный союз с ЕС. Это неизбежно приведет к появлению таможенной границы между Ирландией и Северной Ирландией. Однако Джонсон считает, что и при таком раскладе "физического" появления таможенных постов на границе можно избежать. Он предлагает заполнять таможенные декларации в электронном виде, чтобы проверка проводилась дистанционно, а не на границе.

Предложения Джонсона в ЕС встретили достаточно холодно. Так, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в среду заявил, что новые предложения Лондона по Brexit в случае реализации не смогут выполнить те цели, на достижение которых направлен нынешний "страховочный план" по ирландской границе.

Акции британской BP дорожают на 1,1%. Нефтяная компания официально объявила о предстоящей смене руководства. Боб Дадли, которому в следующем году исполняется 65 лет, покинет ВР с 31 марта 2020 г. Его сменит нынешний 49-летний руководитель блока upstream Бернард Луни.

Бумаги французской Verallia растут на 1%. Производитель стеклянной тары привлек около 888 млн евро ($975 млн) в рамках первичного размещения акций (IPO), которое стало в этом году крупнейшим во Франции более чем за два года.

Акции Ted Baker опускаются на 13,4%, дешевея второй день подряд в связи с тем, что британский люксовый ритейлер получил доналоговый убыток в первой половине 2020 финансового года

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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