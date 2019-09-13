Этот контент был опубликован 13 сентября 2019 г. 11:42

Лондон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно укрепляются в пятницу после итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), исключение составляет британский индекс FTSE 100.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:46 МСК поднялся на 0,05% и составил 390,67 пункта.

Германский DAX вырос на 0,22%, французский CAC 40 - на 0,25%. Испанский IBEX 35 набрал 0,39%, а итальянский FTSE MIB - 0,4%. Между тем британский индекс FTSE 100 опустился на 0,2%.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг снизил процентную ставку по депозитам на 10 базисных пунктов, до минус 0,5%. Также руководство ЕЦБ ожидаемо приняло решение ввести многоуровневую систему применения ставки по депозитам. Согласно новой системе, часть депозитов, размещаемых банками в ЕЦБ, будет освобождена от отрицательной ставки. Такая мера призвана смягчить негативные последствия снижения ставки для банков еврозоны.

Кроме того, ЕЦБ анонсировал возобновление программы покупки активов с 1 ноября. Объем покупок составит 20 млрд евро в месяц.

Председатель ЕЦБ Марио Драги в выступлении по итогам заседания отметил сохранение значительных понижательных рисков в экономике еврозоны и обнародовал обновленные макроэкономические прогнозы, ухудшенные по сравнению с предыдущими оценками.

Акции европейских банков растут в ходе торгов. Бумаги CaixaBank дорожают на 4,86% и являются лидерами роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600, акции Banco de Sabadell прибавляют около 4%, Bank of Ireland - 4,4%, AIB - 3,9%.

Стоимость акций французской Bollore дорожают на 4,1% на оптимистичных полугодовых результатах транспортной компании.

Бумаги SSE укрепляются на 1,4% на новостях о том, что энергетическая компания Ovo Energy договорилась о покупке подразделения британского поставщика энергоресурсов за 500 млн фунтов стерлингов.

Позитивным сигналом для рынков также стали признаки снижения напряженности в американо-китайском торговом конфликте.

Президент США Дональд Трамп заявил, что временному соглашению с Китаем предпочитает заключение окончательного договора. "Я бы предпочел добиться полной сделки", - заявил Трамп журналистам по поводу торговых переговоров с Китаем.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что советники президента США обсуждают возможность заключения временного соглашения с КНР, согласно которому пошлины на ряд товаров китайского импорта могут быть отложены или отменены в обмен на увеличение закупок Китаем американских сельскохозяйственных товаров.

Тем временем правительство Китая приняло решение возобновить покупку определенного объема соя-бобов и свинины, а также других сельскохозяйственных товаров в США и освободить эти категории товаров от дополнительных импортных пошлин, сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на министерство торговли КНР.

business@interfax.ru

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