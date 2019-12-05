Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 18:13

Лондон. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов стран Западной Европы снизились по итогам торгов в четверг, трейдеры следили за новостями о торговой сделке США и Китая и оценивали статистические данные.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов снизился на 0,13% и составил 402,66 пункта.

Британский индекс FTSE 100 опустился на 0,7%, германский DAX - на 0,65%, испанский IBEX 35 - на 0,3%, итальянский FTSE MIB - на 0,28%. При этом французский CAC 40 вырос на 0,03%.

Опубликованные в четверг статданные указали на неожиданное снижение заказов промпредприятий Германии в октябре. Объем заказов промышленных предприятий сократился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики страны. Это стало неожиданностью для аналитиков, средний прогноз которых предполагал повышение на 0,3%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем окончательные данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat) показали, что экономика 19 стран еврозоны в третьем квартале 2019 года выросла на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Рост ВВП в годовом выражении составил 1,2%. Динамика обоих показателей совпала как с предыдущими оценками, так и с ожиданиями экспертов.

Розничные продажи в еврозоне сократились в октябре 2019 года на 0,6% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). Снижение продаж было максимальным с декабря прошлого года.

Относительно октября 2018 года продажи выросли на 1,4%. Аналитики в среднем ожидали снижения первого показателя на 0,5% и роста второго на 2,2%.

В центре внимания участников рынка остаются торговые отношения Вашингтона и Пекина.

Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что США и Китай движутся к заключению соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора, несмотря на то, что напряженность между двумя странами усилилась после ужесточения позиции Вашингтона, касающейся политики Пекина в отношении Гонконга и Синьцзяна.

Источники отметили, что заявление президента США Дональда Трампа о том, что у него "нет дедлайна" для заключения торгового соглашения с Китаем, было опрометчивым, и не стоит воспринимать его как сигнал того, что торговые переговоры застопорились.

Накануне Трамп заявил в ходе пресс-конференции в Лондоне, где он участвовал в саммите НАТО, что "в некоторой степени" ему нравится идея о том, чтобы подождать с заключением торгового соглашения с Пекином до завершения президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2020 года.

По словам источников, законопроекты, принятые американскими законодателями в осуждение нарушений прав человека в Гонконге и Синьцзяне, вряд ли повлияют на ход переговоров.

Акции Glencore упали в цене на 9%. Сырьевой трейдер получил уведомление британского Управление по борьбе с крупным мошенничеством (Serious Fraud Office, SFO) о начале расследования по подозрению в коррупции при ведении бизнеса, сообщила компания.

Бумаги BHP подешевели на 1,6%, Anglo American - на 1,44%, Rio Tinto - на 1,2%.

В то же время акции Moncler выросли на 6,5% на сообщениях о том, что французская Kering провела предварительные переговоры о потенциальной покупке итальянского производителя люксовых товаров. Бумаги Kering выросли на 0,35%.

Цена бумаг британского бюджетного авиаперевозчика easyJet Plc снизилась на 0,98%. Акции компании вновь войдут в расчет фондового индекса FTSE 100 после шести месяцев отсутствия.

Кроме того, в него будут добавлены бумаги сервиса заказа и доставки еды Just Eat Plc, сообщил индексный провайдер FTSE Russell об итогах очередного пересмотра. Акции компании в ходе торгов в четверг выросли на 0,97%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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