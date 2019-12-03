Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 10:33

Лондон. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно повышаются в ходе торгов во вторник, несмотря на обострение напряженности в мировой торговле.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:05 МСК поднялся на 0,42% и составил 402,69 пункта.

Германский индекс DAX вырос на 0,75%, французский CAC 40 прибавил 0,15%, британский FTSE 100 снизился на 0,43%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB повысились на 0,42% и 1,11% соответственно.

Президент США Дональд Трамп накануне сообщил о возвращении пошлин на стальную и алюминиевую продукцию из Аргентины и Бразилии.

"С немедленным вступлением в силу я восстановлю тарифы на всю сталь и алюминий, которые поставляются в США из этих стран (Бразилия и Аргентина - ИФ)", - написал Трамп в своем Twitter.

Глава государства высказал недовольство обесцениванием национальной валюты в этих странах, что делает их поставки в США более конкурентоспособными.

Эти новости оказали давление на акции европейских предприятий горнодобывающей и металлургической отраслей. Сводный индекс горно-металлургических компаний Stoxx Europe 600 снизился почти на 1%. Цена бумаг крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group опустилась на 2%, Rio Tinto - на 1,2%, Anglo American - на 2,1%, Glencore - на 1,6%. Бумаги сталелитейных компаний ArcelorMittal и Voestalpine потеряли в цене по 0,9%.

Также в понедельник стало известно, что США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд. Этот шаг будет предпринят в ответ на французский цифровой налог, "дискриминирующий" американские компании, говорится в докладе торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Торговое представительство опубликовало уведомление в Федеральном реестре с предварительным перечнем французских продуктов, которые могут подлежать тарифам, включая игристое вино, сыр, косметику и сумки.

Министр экономики и финансов Франции Брюно ле Мэр во вторник назвал неприемлемыми угрозы США о введении пошлин и заявил, что Европейский союз готов принять ответные меры.

"В случае новых американских санкций Европейский союз будет готов принять ответные меры", - сказал ле Мэр в эфире французского Radio Classique.

Акции французских производителей люксовых товаров подешевели на фоне этих новостей. Цена бумаг Kering снизилась на 1,4%, Hermes International - на 1,2%, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - на 1,4%.

В то же время бумаги UniCredit SpA прибавили в цене 1,5%, после того как итальянский банк обнародовал новый стратегический план сроком на 4 года, который предусматривает обратный выкуп акций на сумму 2 млрд евро и сокращение около 8 тыс. рабочих мест.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ва мв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!