Этот контент был опубликован 6 декабря 2019 г. 11:09

Лондон. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются в ходе торгов в пятницу, участники рынка ждут публикации статданных по рынку труда США, а также продолжают следить за новостями, касающимися торговых переговоров Вашингтона и Пекина.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:33 мск вырос на 0,41% и составил 404,31 пункта.

Британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,78%, германский DAX - на 0,28%, французский CAC 40 - на 0,51%. Испанский индекс IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили 0,46% и 0,32% соответственно.

Министерство торговли КНР сообщило накануне, что переговоры с США движутся "в соответствии с намеченным курсом", и представители Вашингтона и Пекина продолжают "тесное взаимодействие".

Официальный представитель Минторга Китая Гао Фэн подчеркнул при этом, что "соглашение по первому этапу сделки должно будет включать в себя снижение соответствующих пошлин".

Напряженность между США и Китаем усилилась после ужесточения позиции Вашингтона, касающейся политики Пекина в отношении Гонконга и Синьцзяна.

Тем не менее, у инвесторов сохраняется надежда, что две страны заключат промежуточную торговую сделку до планируемого Штатами повышения пошлин на очередную порцию китайских товаров 15 декабря, пишет MarketWatch.

Как стало известно в пятницу, власти Китая начали обрабатывать заявки местных компаний, рассчитывающих получить освобождение от пошлин на импортируемые из США сельхозтовары, включая соя-бобы и свинину.

Китайские компании закупили в Штатах некоторый объем продукции в соответствии с потребностями КНР, и Минфин намерен освободить от пошлин эти товары, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление китайского Минфина.

Ранее Пекин уже провел несколько раундов предоставления послаблений для импортеров американской сельхозпродукции.

В центре внимания трейдеров в пятницу - ноябрьские данные о безработице в США, которые будут обнародованы министерством труда в 16:30 МСК. Консенсус-прогноз экспертов предполагает, что число рабочих мест в США в прошлом месяце увеличилось на 180 тыс., безработица осталась на уровне 3,6%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Статданные из Германии, опубликованные в пятницу, показали, что объем промышленного производства в стране в октябре 2019 года сократился на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, максимальными темпами с апреля. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста показателя на 0,1%.

По сравнению с октябрем 2018 года промпроизводство упало на 5,3% при прогнозе сокращения на 3,6%, свидетельствуют данные министерства экономики и труда ФРГ.

Акции британской сети универмагов Marks & Spencer Group PLC (M&S) подскочили на 3,4%, оказавшись в лидерах роста среди компаний, входящих в расчет индекса Stoxx Europe 600, после того как конкурирующая Associated British Foods PLC спрогнозировала улучшение прибыли на акцию в 2020 финансовом году, хотя маржа ритейлера Primark, принадлежащего компании, как ожидается, будет ниже показателя за предыдущий год. Цена бумаг AB Foods поднимается на 0,8%.

Бумаги Swiss Re прибавляют в цене на 2,7% на фоне сообщения швейцарской перестраховочной компании о том, что она продает британское подразделение ReAssure Group plc страховому посреднику Phoenix Group Holdings Plc в рамках сделки, оценивающей ReAssure в 3,25 млрд фунтов стерлингов ($4,27 млрд). Акции Phoenix Group дорожают на 1,2%.

Котировки акций Aston Martin Lagonda повышаются на 1,1% после резкого скачка накануне на новостях, что канадский миллиардер Лоуренс Стролл планирует сделать предложение о покупке британского производителя спортивных автомобилей. Как сообщило в четверг британское издание Autoсar, Стролл, являющийся владельцем команды Формулы-1 Racing Point, рассматривает возможность приобретения крупной доли акций, которая даст ему контроль над Aston Martin.

В то же время акции Glencore PLC подешевели на 1,4% на сообщении The Wall Street Journal о том, что британское Управление по борьбе с крупным мошенничеством (Serious Fraud Office, SFO) начало расследование в отношении сырьевого трейдера по подозрению в коррупции при ведении бизнеса.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ва ко ри*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!