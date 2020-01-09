Этот контент был опубликован 9 января 2020 г. 11:13

Лондон. 9 января. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются в ходе торгов в четверг на фоне улучшения настроений инвесторов благодаря ослаблению напряженности в отношениях между США и Ираном.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:28 мск вырос на 0,48% и составил 420,37 пункта.

Британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,33%, германский DAX - на 1,24%, французский CAC 40 - на 0,51%. Испанский индекс IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили 0,17% и 0,85% соответственно.

Новость о ракетных ударах по американским военным базам в Ираке, о которых в ночь на среду сообщил Корпус стражей Исламской революции (КСИР), изначально спровоцировала беспокойство на финансовых рынках.

Между тем инвесторов, похоже, успокоили заявления президента США Дональда Трампа.

"Как кажется, Иран отступил, что является хорошим обстоятельством для всех вовлеченных (в ситуацию - ИФ) сторон и очень хорошей вещью для мира", - сказал Трамп в среду в Белом доме в ходе заявления о планах разрешения иранского кризиса.

Трамп объявил о решении применить новые экономические санкции против Ирана, но не уточнил, в чем будут заключаться ограничительные меры.

Улучшению настроений на рынках также способствовали опубликованные в четверг статистические данные.

Объем промышленного производства в Германии в ноябре 2019 года увеличился на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики и труда ФРГ. Темпы подъема стали максимальными с мая 2018 года. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста показателя на 0,8%.

Акции Marks & Spencer Group Plc (M&S) подешевели на 9,4%, после того как британская сеть универмагов сообщила о падении выручки на 0,6% в третьем квартале 2019 года. M&S оставила без изменений прогноз на текущий год в целом, но сообщила, что валовая маржа, как ожидается, будет находиться у нижней границы прогнозируемого диапазона.

Цена бумаг британской Tesco Plc растет на 2,3%, поскольку ритейлер зафиксировал рост продаж в Великобритании в период рождественских праздников на 0,1%. В то же время сопоставимые продажи группы в целом снизились за этот период на 0,8%.

Бумаги французской Sodexo, занимающейся организацией корпоративного питания и комплексным обслуживанием зданий, теряют в цене 4,7%, несмотря на то, что компания сообщила о росте выручки в первом квартале 2020 финансового года на 7,1%, до 6,08 млрд евро, благодаря ее участию в организации Кубка мира по регби. Рост выручки в органическом выражении составил 2,3%, и Sodexo подтвердила прогноз органического роста выручки по итогам 2020 фингода примерно на 4%.

Котировки акций ABN Amro Group NV поднимаются почти на 2%, после того как нидерландский банк объявил о назначении Роберта Сваака главным исполнительным директором. Сваак, бывший председатель правления, сменит на этом посту Кеса ван Дийкейзена, срок полномочий которого истекает в апреле.

Акции International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG) дорожают на 1,1%. Как стало известно в четверг, главный исполнительный директор IAG - третьей по величине авиагруппы в Европе, в состав которой входят авиакомпании British Airways и Iberia - Уилли Уолш покинет свой пост и выйдет из состава совета директоров 26 марта. Его место займет главный исполнительный директор Iberia Луис Гальего.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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