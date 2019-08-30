Этот контент был опубликован 30 августа 2019 г. 12:18

Лондон. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Западной Европы растут в ходе торгов в пятницу, укрепляя завоеванные накануне позиции, на фоне ослабления напряженности в торговых отношениях между США и Китаем.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:45 МСК вырос на 0,76% и составил 379,61 пункта.

Британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,37%, германский DAX - на 1,02%, французский CAC 40 - на 0,78%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили 0,55% и 0,52% соответственно.

Инвесторов воодушевили заявления представителя КНР о желании Пекина избежать дальнейшей эскалации конфликта с Вашингтоном.

Официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн сообщил в четверг, что Китай не будет немедленно отвечать на новое повышение пошлин, объявленное президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе.

"У Китая есть множество возможностей для принятия ответных мер, однако считаю, что вопрос, который должен обсуждаться сейчас - это снятие новых пошлин для предотвращения эскалации торговой войны", - сказал он.

Пекин не оставлял без ответа предыдущие шаги США, вводивших новые пошлины на китайские товары, и отказ от действий в этот раз может означать изменение стратегии, отмечают эксперты.

Статданные из еврозоны, обнародованные в пятницу, указали на замедление инфляции в августе до трехлетнего минимума. Как стало известно из предварительных данных, потребительские цены в еврозоне в этом месяце выросли на 1% в годовом выражении после повышения на 1,1% в июле. Показатель совпал с прогнозами рынка и оказался минимальным с ноября 2016 года.

Рост потребительских цен во Франции также замедлился в августе - до 1,2% по сравнению с 1,3% в июле. Однако показатель также совпал с прогнозами экспертов.

Безработица в 19 странах еврозоны в июле составила 7,5%. Показатель остался на уровне предыдущего месяца, являющемся минимальным с 2008 года.

Тем временем розничные продажи в Германии в июле упали на 2,2% относительно предыдущего месяца. Эксперты в среднем прогнозировали менее существенное снижение - на 1,3%.

Кроме того, в пятницу стало известно, что индекс доверия британских потребителей к экономике страны в августе снизился на 3 пункта относительно предыдущего месяца - до минус 14 пунктов - на фоне беспокойства по поводу приближающегося выхода Великобритании из Евросоюза. Аналитики в среднем ожидали менее значительного снижения - до минус 12 пунктов.

Акции немецких компаний, ведущих операции с недвижимостью, подорожали на фоне сообщений СМИ о том, что планируемая заморозка арендной платы в Берлине будет несколько мягче, чем ранее предполагалось. Цена бумаг Deutsche Wohnen подскочила 12,4%, бумаги Vonovia SE прибавили 5,8%, LEG Immobilien AG - 3,6%.

ва вч де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!