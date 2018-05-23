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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 19:06 23.05.2018 - 19:06

Лондон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Европейские фондовые индексы резко упали в среду из-за возобновившегося неприятия риска на фоне новой волны геополитических опасений, связанной с заявлениями президента США Дональда Трампа, а также слабых статданных по экономике еврозоны.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился по итогам торгов на 1,1%, до 393,56 пункта.

Британский FTSE 100 уменьшился на 1,1%, французский CAC 40 потерял 1,3%, германский DAX - 1,5%, испанский IBEX 35 - 1,1%, итальянский FTSE MIB опустился на 1,3%.

Президент США Дональд Трамп сообщил накануне, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может быть перенесена на более поздний срок.

"Мы посмотрим, что случится - получится или нет. Если получится, то будет хорошо. Это будет здорово для Северной Кореи. Если этого не произойдет, то тоже будет не страшно. Будь что будет", - отметил Д.Трамп.

На вопрос о том, доволен ли он исходом торговых переговоров с Китаем, президент ответил: "Не очень. Многое еще предстоит сделать".

Тем временем, статданные, обнародованные в среду, показали, что экономика еврозоны продолжает расти, хотя и более слабыми темпами, чем ранее.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в мае снизился до 54,1 пункта - минимального уровня за 18 месяцев, с 55,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные IHS Markit. Значение PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на сохраняющийся рост деловой активности. Аналитики не ожидали изменения показателя.

Индикатор активности в сфере услуг еврозоны упал в текущем месяце до 53,9 пункта с 54,7 пункта в апреле, промышленный PMI опустился с 56,2 до 55,5 пункта.

Сводный PMI в Германии уменьшился в мае до 53,1 пункта с апрельских 54,6 пункта, падение показателей зафиксировано как в сфере услуг, так и в перерабатывающей промышленности.

Во Франции также отмечалось снижение сводного PMI и индекса сферы услуг при повышении индикатора промсектора.

Статданные по экономике Великобритании указали на ослабление инфляции в стране. Потребительские цены в Великобритании в апреле выросли минимальными темпами за 13 месяцев - на 0,4% по сравнению с мартом и на 2,4% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали подъема первого показателя на 0,5%, второго - на 2,5%.

"Британские потребители и Банк Англии - все будут довольны ослаблением инфляции, - цитирует MarketWatch главного инвестиционного стратега AJ Bell Кевина Дорана. - Британцы будут рады, что темпы роста зарплат превышают инфляцию, и это повышает их покупательную способность. Глава ЦБ Марк Карни и его команда будут довольны движением инфляции обратно к целевому уровню в 2%, что подтверждает правильность их решения на майском заседании".

Как сообщалось, Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,5% годовых на заседании 10 мая.

Котировки акций нефтекомпаний снизились в среду вслед за падением цен на нефть: бумаги Royal Dutch Shell подешевели на 3,1%, Total - на 3,1%, Eni - на 1,1%.

Цены акций горнодобывающих компаний опустились на фоне снижения цен на металлы и уголь. Бумаги Antofagasta подешевели на 2,8%, Rio Tinto - на 3,2%, Anglo American - на 5%.

Курс акций германской сталелитейной компании Thyssenkrupp упал на 1,9%. Накануне цена ее бумаг взлетела на 9,1% на сообщениях о том, что хедж-фонд Elliott скупает ее акции.

Акции британского банка Barclays подешевели на 1,1% на сообщениях в СМИ о том, что он изучает возможности слияния со Standard Chartered, работающим в основном на развивающихся рынках. Standard Chartered в среду заявил, что сосредоточен на собственной стратегии, и назвал информацию в прессе домыслами. Цена бумаг Standard Chartered увеличилась на 0,4%.

Котировки акций британского ритейлера Marks & Spencer Group PLC поднялись на 5%. Снижение продаж продуктов питания и одежды в магазинах компании ускорилось в минувшем квартале, но меньше, чем опасались аналитики. Вместе с тем годовая доналоговая прибыль оказалась лучше ожиданий рынка.

Служба финансово-экономической информации

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