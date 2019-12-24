Этот контент был опубликован 24 декабря 2019 г. 17:05

Лондон. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы не показали существенных изменений по итогам торгов во вторник в отсутствие новых драйверов и в связи с низкой активностью участников рынков накануне рождественских праздников.

Биржи Великобритании и Франции работали в сокращенном режиме. Торговые площадки Германии и Италии были закрыты.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к концу сессии поднялся на 0,13% и составил 418,8 пункта.

Британский индекс FTSE 100 подрос на 0,11%, французский CAC 40 остался на уровне закрытия предыдущей сессии, испанский индекс IBEX 35 прибавил 0,02%.

Основное внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на торговых переговорах США и Китая.

Как сообщило министерство финансов КНР, Китай понизит пошлины на импорт замороженной свинины, фармацевтической продукции, некоторых высокотехнологичных комплектующих и множество других товаров с 1 января 2020 года.

План, одобренный китайским правительством, предусматривает уменьшение пошлин на 859 видов товаров, импортируемых Китаем из различных стран, до уровней ниже минимальных тарифов, действующих в настоящее время для какого-либо из торговых партнеров КНР. Для некоторых товаров пошлины будут обнулены, сообщил Минфин.

Ранее в этом месяце Китай и США сообщили о достижении промежуточного торгового соглашения. Проект соглашения не был опубликован ни одной из сторон, однако Китай сообщил, что будет наращивать закупки американских товаров, включая сельхозпродукцию, а США отказались от очередного раунда введения пошлин на китайские товары.

Подписания первой фазы американо-китайского соглашения по торговле следует ожидать в ближайшее время, заявил президент США Дональд Трамп в воскресенье. Министр финансов США Стивен Мнучин на прошлой неделе сказал, что соглашение будет подписано в начале января.

Акции NMC Health подорожали на торгах в Лондоне на 0,1% после роста на 37% накануне, когда медицинская компания сообщила о планах провести независимое стороннее расследование в связи с критикой хедж-фонда Muddy Waters в отношении ее финансовой отчетности.

Muddy Waters усомнился в стоимости активов NMC, а также в ее отчетах о прибыли и задолженности, что привело к масштабной распродаже акций компании.

Также рост наблюдался в акциях британских онлайн-ритейлеров, подорожавших на фоне сообщений о низком числе покупателей в обычных магазинах и торговых центрах. Котировки бумаг ASOS и Boohoo выросли на 4,1% и 2% соответственно.

В среду европейские рынки будут закрыты в связи с рождественскими праздниками.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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