Этот контент был опубликован 18 октября 2019 г. 12:08

Лондон. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются в ходе торгов в пятницу, трейдеры продолжают следить за новостями, касающимися выхода Великобритании из Европейского союза.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:17 МСК снизился на 0,21% и составил 392,28 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 опустился на 0,22%, германский индекс DAX - на 0,02%, французский CAC 40 - 0,42%, испанский IBEX 35 - на 0,03%, итальянский FTSE MIB - 0,32%.

Лидеры стран Евросоюза на саммите ЕС в четверг одобрили обновленный вариант соглашения по Brexit, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Европейский совет дал добро на это соглашение, и похоже на то, что мы очень близки к его заключению", - сказал он на пресс-конференции в четверг, отметив, что соглашение теперь стало возможным, во-первых, потому что его одобрила Ирландия, а во-вторых, Еврокомиссия.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар на той же пресс-конференции сказал, что при выработке обновленного соглашения по Brexit все пожелания Дублина были учтены.

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новое соглашение по Brexit - это "замечательная сделка для страны", призвав членов британской Палаты общин сплотиться, одобрить соглашение и начать выстраивать новые отношения с ЕС.

Между тем вопрос о том, поддержит ли британский парламент соглашение, остается открытым. Для успеха Джонсону нужна будет поддержка не только соратников-консерваторов, но и других партий. Партнеры консерваторов из Демократической юнионистской партии уже заявили, что выступают против соглашения.

Голосование в британском парламенте намечено на субботу. Выход из ЕС планируется на 31 октября 2019 года.

Цена бумаг Renault падает на 12,4%. Французский автопроизводитель ухудшил прогноз выручки на 2019 год, отметив "менее благоприятную, чем ожидалось", экономическую среду, а также "регулятивный контекст", требующий увеличения расходов.

Котировки акций Volvo снижаются на 0,6%. Шведский концерн отчитался о превысивших ожидания прибыли и выручке в третьем квартале 2019 года, однако предупредил о снижении спроса в будущем на фоне сокращения объема заказов.

Акции Danone опускаются на 7,5%, поскольку французский производитель продуктов питания ухудшил прогноз продаж на текущий финансовый год.

Стоимость бумаг Remy Cointreau уменьшается на 1,8%. Второй по величине производитель алкоголя во Франции зафиксировал снижение выручки на 0,6% в первой половине 2019/20 финансового года на фоне отказа от ряда партнерских брендов.

Акции шведской Getinge дорожают на 18%, так как прибыль производителя медицинского оборудования в третьем квартале превзошла ожидания.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ор ко *

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!