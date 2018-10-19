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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 11:20 19.10.2018 - 11:20

Лондон. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно опускаются в ходе торгов в пятницу, инвесторы оценивают отчетность крупных компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:51 мск снизился на 0,48% и составил 359,93 пункта. С начала недели индикатор прибавил 0,3%.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,15%, французский CAC 40 - 0,92%, германский DAX - 0,62%, испанский IBEX 35 - 0,71%.

Итальянский FTSE MIB упал на 1,4% после того, как представители Еврокомиссии накануне назвали заложенные в проект бюджета страны расходы чрезмерными и потребовали объяснений от правительства.

Как сообщалось, в бюджет Италии на следующий год заложен дефицит в размере 2,4% ВВП. Несмотря на то, что такой уровень дефицита соответствует нормам Евросоюза (дефицит не более 3% ВВП), он существенно превышает ранее согласованные с ЕС 0,8% ВВП.

Еврокомиссары Валдис Домбровскис и Пьер Московиси считают "беспрецедентными" как планируемое увеличение расходов бюджета, так и масштаб его отклонения от согласованного уровня. Кроме того, они сочли заложенный в бюджет прогноз роста ВВП Италии в 2019 году на 1,5% чрезмерно оптимистичным.

Снижение демонстрируют бумаги европейских автопроизводителей после того, как производитель шин Michelin предупредил о снижении спроса на свою продукцию в Западной Европе из-за снижения продаж автомобилей после вступления в силу новых стандартов относительно выхлопных газов.

Рыночная стоимость Volkswagen опустилась на 1,2%, Renault - на 2,1%, Peugeot - на 2,3%.

Стоимость бумаг самой Michelin рухнула на 7,4%, рекордными темпами за семь лет.

Акции Volvo AB дешевеют на 2,5%, хотя шведский производитель грузовых автомобилей увеличил прибыль в третьем квартале на 38%, сильнее ожиданий рынка, и отчитался о повышении выручки на 21%. Также компания зафиксировала рост операционной рентабельности и улучшила прогнозы продаж грузовиков в Европе.

Котировки бумаг Remy Cointreau S.A. уменьшилась на 2,1%. Второй по величине французский производитель алкоголя в минувшем квартале ускорил органический рост продаж до 9,1% против 5,9% в предыдущем квартале. Показатель составил 329,8 млн евро.

Кроме того, компания подтвердила прогноз на текущий фингод.

Капитализация британской инвестиционной компании Man Group выросла на 0,3% на новости о старте программы выкупа акций на сумму $100 млн.

Котировки акций оператора Лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group (LSEG) поднялась на 0,9%. Компания сообщила о планах направить до 438 млн евро на увеличение своей доли в клиринговой компании LCH.

Также биржевой оператор отчитался о росте выручки в прошлом квартале на 5%, до 464 млн фунтов ($606,6 млн), и о повышении прибыли на 8%, до 522 млн фунтов.

Бумаги шведского производителя замков Assa Abloy дорожают на 0,9% благодаря увеличению чистой прибыли в третьем квартале на 11%, до 2,38 млрд шведских крон ($265 млн) и повышению выручки на 15%, до 21,2 млрд крон.

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