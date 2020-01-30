Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 11:22

Лондон. 30 января. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы заметно снижаются на торгах в четверг на фоне возросших опасений по поводу последствий для экономики в связи с распространением нового вируса в Китае.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:48 мск опустился на 0,7% и составил 416,48 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,65%, германский DAX - на 0,95%, французский CAC 40 - на 1,15%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 теряют 1,01% и 0,48% соответственно.

В центре внимания мировых рынков остается ситуация с новым коронавирусом. По последним данным, на территории Китая, где находится большинство заболевших, зафиксировано 7 тыс. 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 170 человек.

Случаи заражения новым вирусом обнаружены в Гонконге, в Макао, на Тайване, а также в ряде других стран, в том числе в Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, США, Сингапуре, Франции, Малайзии, Непале и Австралии. Правительства Филиппин и Индии в четверг также подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл подтвердил в среду, что американская экономика находится в хорошей форме, отметив, однако, некоторые сомнения в отношении ее перспектив в связи с распространением нового коронавируса.

"Вероятно, мы увидим некоторое ухудшение деловой активности в КНР и, возможно, глобальной активности. Нам остается лишь занять выжидательную позицию, чтобы оценить последствия для мировой экономики", - сказал он.

Федрезерв сохранил процентную ставку в диапазоне 1,5-1,75% годовых по итогам заседания 28-29 января и внес лишь небольшое изменение в оценку экономической ситуации, обозначив как "умеренные" темпы роста потребительских расходов в США, которые еще в декабре называл "сильными".

Теперь внимание инвесторов переключилось на январское заседание Банка Англии, итоги которого станут известны позднее в четверг (15:00 МСК). Согласно большинству прогнозов, регулятор сохранит базовую процентную ставку на прежнем уровне - 0,75% годовых. Однако участники финансовых рынков не исключают возможности ее снижения.

Статданные, обнародованные в четверг, указали на неожиданное сокращение числа безработных в Германии в январе. Количество безработных в этом месяце снизилось на 2 тыс. - до 2,277 млн человек, свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ. Безработица осталась на уровне 5% (вблизи рекордно низкой отметки) по итогам девятого месяца подряд.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа безработных на 5 тыс. и сохранения уровня безработицы, по данным Trading Economics.

Акции европейских компаний нефтегазового сектора упали в цене на фоне разочаровывающих результатов Royal Dutch Shell Plc. Британско-нидерландская нефтяная компания сократила скорректированную прибыль в четвертом квартале 2019 года, при этом показатель оказался хуже ожиданий рынка.

Цена бумаг Shell опустилась на 3,2%. Бумаги Total, BP и Eni теряют 1,6-2%.

Также снижаются бумаги европейских технологических компаний, подешевевшие после того, как южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics Co. отчитался о падении чистой прибыли в четвертом квартале 2019 года на 38,5%.

Акции Infineon и STMicro теряют около 1%.

Капитализация Swatch Group AG упала на 4,2%. Крупнейший в мире производитель часов, отчитался о первом снижении годовой прибыли за три года, поскольку протесты в Гонконге негативно сказались на продажах, а конкуренция в сфере "умных часов" ослабила спрос на бюджетные модели часов.

Британская Diageo Plc, крупнейший в мире производитель алкоголя, потеряла 1,2% рыночной стоимости. Компания в первом полугодии 2020 финансового года увеличила операционную прибыль на 0,5% на фоне улучшения показателей во всех регионах, но ухудшила прогноз на фингод в целом.

Акции Deutsche Bank AG дорожают на 0,9%, несмотря на то, что крупнейший коммерческий банк Германии, получил в 2019 году чистый убыток по итогам четвертого года из последних пяти.

Котировки акций шведской Hennes & Mauritz AB (H&M), владельца второй по величине в Европе сети магазинов одежды, повышаются на 9%. Как стало известно в четверг, совет директоров компании назначил новым главным исполнительным директором Хелену Хелмерссон, которая до этого занимала пост главного операционного директора. H&M также отчиталась о превысившей прогнозы чистой прибыли в четвертом квартале.

ва вч ав*

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