Этот контент был опубликован 10 декабря 2019 г. 11:14

Лондон. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются в ходе торгов во вторник, трейдеры ждут новостей о ходе торговых переговоров США и Китая с учетом приближающейся даты вступления в силу нового раунда пошлин на китайские товары в Штатах.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:39 мск опустился на 1,11% и составил 401,87 пункта.

Британский индекс FTSE 100 снизился на 1,1%, германский DAX - на 1,3%, французский CAC 40 - на 0,9%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB потеряли 1,2% и 0,7% соответственно.

США могут поднять пошлины на товары китайского экспорта 15 декабря, если стороны не придут к соглашению, которое отменит эти планы.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу на прошлой неделе заявил в интервью CNBC, что две крупнейшие экономики мира близки к заключению промежуточного торгового соглашения, однако администрация президента США Дональда Трампа может передумать, если ее условия не будут выполнены. Он отметил, что США и Китай ведут "напряженные" торговые переговоры.

Старший советник Трампа Джаред Кушнер дал позитивную оценку ходу торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.

"Я думаю, мы движемся в приемлемом направлении", - сказал он на мероприятии, организованном The Wall Street Journal.

При этом он не смог сказать, введет ли президент новые импортные пошлины в отношении китайских товаров 15 декабря. "Я не знаю, каким будет его решение", - отметил Кушнер.

Обнародованные во вторник статданные указали на превзошедший ожидания рост промышленного производства во Франции в октябре. Объем промпроизводства увеличился на 0,4% в месячном выражении. Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя на 0,2%, согласно Trading Economics.

Промпроизводство в Великобритании в октябре снизилось на 1,3% относительно того же месяца прошлого года и выросло на 0,1% по сравнению с сентябрем. Прогноз аналитиков предполагал снижение на 1,2% и рост на 0,2% соответственно.

Участники рынка на этой неделе также ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое начинается во вторник, и заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится в четверг.

Бумаги бельгийского ритейлера Colruyt растут на 8% после публикации результатов компании за первую половину 2020 фингода.

Котировки акций Tullow Oil увеличились на 12,9%. Накануне бумаги упали в цене на 71,7%, после того как британская нефтегазовая компания объявила об уходе генерального директора Пола МакДэйда и приостановила выплату дивидендов акционерам. Компания также ухудшила прогноз добычи на ближайшее время.

Акции Ashtead Group теряют в цене 8%, поскольку результаты британской компании, предоставляющей в аренду промышленное оборудование, во втором квартале финансового года не оправдали ожиданий.

Акции Tesco дешевеют на 0,4% после подъема почти на 5% по итогам предыдущих торгов на фоне сообщений о том, что крупнейшая розничная сеть в Великобритании рассматривает продажу своих супермаркетов в Таиланде и Малайзии, в рамках которой активы компании в этих странах могут быть оценены в $9 млрд.

ор им ав*

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