Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 18:57

Лондон. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы снизились в понедельник на новости об атаках на объекты нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии, которая подтолкнула вверх акции нефтепроизводителей, но оказала давление на бумаги авиакомпаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,58% и завершил торги на отметке 389,53 пункта.

Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,63%, германский DAX - на 0,71%, французский CAC 40 - на 0,94%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB потеряли 0,94% и 0,96% соответственно.

Как стало известно в минувшую субботу, нефтяные объекты Саудовской Аравии вновь стали мишенью атак беспилотников. Нападению подверглись крупнейшей в стране комплекс по подготовке нефти "Абкайк" и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины всего объема, добываемого в стране, и 5% мировой нефтедобычи.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), это самые серьезные перебои с поставками в истории, превышающие даже ущерб от исламской революции в Иране в 1978-1979 годах и нефтяного эмбарго после арабо-израильской войны 1973-1974 годов.

Цены на нефть на информации об атаках подскочили более чем на 10%. Акции нефтедобывающих компаний BP и Royal Dutch Shell подорожали соответственно на 4% и 2,1% по итогам торгов. Цена бумаг Aker BP взлетела на 9,4%.

Бумаги авиакомпаний, чувствительные к изменению стоимости топлива, подешевели. Акции Air France-KLM и Ryanair потеряли в цене 3,2% и 1,3% соответственно. Котировки акций банков, которые в последние дни росли, также снизились. Бумаги Deutsche Bank подешевели на 2,3%, Commerzbank - на 3,8%.

Капитализация шведского ритейлера H&M уменьшилась на 2,8%, несмотря на то, что компания отчиталась о росте продаж на 12% в третьем квартале.

В центре внимания рынка на этой неделе находится заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоится 17-18 сентября. Согласно консенсус-прогнозу участников рынка и экспертов, заседание завершится снижением федеральной ставки по кредитным средствам на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

На минувшей неделе прошло заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Как сообщалось, ЕЦБ снизил процентную ставку по депозитам на 10 базисных пунктов, до минус 0,5% годовых. Также руководство ЕЦБ объявило о решении ввести многоуровневую систему применения ставки по депозитам.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ва аш ри*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!