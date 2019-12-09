Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 18:32

Лондон. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы снизились по итогам торгов в понедельник на фоне разочаровывающих данных об экспорте Китая, которые свидетельствуют о негативном воздействии затянувшейся торговой войны с США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,24% и составил 406,39 пункта. В лидерах падения оказались акции энергетического сектора, подешевевшие вслед за бумагами Tullow Oil.

Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,08%, германский DAX - на 0,46%, французский CAC 40 - на 0,59%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB потеряли 0,30% и 0,97% соответственно.

В минувшие выходные стало известно, что объем китайского экспорта в ноябре неожиданно снизился по итогам четвертого месяца подряд в условиях ослабления глобального спроса, а также продолжающейся торговой войны с США. Экспорт в долларовом выражении уменьшился на 1,1% год к году - до $221,74 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Импорт неожиданно увеличился в ноябре впервые с апреля - на 0,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до $183,01 млрд.

Эксперты в среднем прогнозировали увеличение экспорта на 1% и снижение импорта на 1,8%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем Германия неожиданно увеличила экспорт в октябре.

Объем экспорта в позапрошлом месяце вырос на 1,2% - до 119,5 млрд евро, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). Объем импорта практически не изменился, составив 98 млрд евро.

Эксперты в среднем ожидали снижения германского экспорта в октябре на 0,7%, импорта - на 0,1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Внимание трейдеров приковано к торговым переговорам Вашингтона и Пекина с учетом приближающейся даты вступления в силу нового раунда пошлин на китайские товары в Штатах.

США могут поднять пошлины на товары китайского экспорта 15 декабря, если стороны не придут к соглашению, которое отменит эти планы.

В минувшую пятницу экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил в интервью CNBC, что две крупнейшие экономики мира близки к заключению промежуточного торгового соглашения, однако администрация президента США Дональда Трампа может передумать, если ее условия не будут выполнены. Он отметил, что США и Китай ведут "напряженные" торговые переговоры.

"Сделка близка. Возможно, даже ближе, чем это было в середине ноября", - сказал Кадлоу, добавив, что стороны общаются практически ежедневно.

Как сообщают западные СМИ со ссылкой на помощника министра торговли КНР, Китай рассчитывает на то, что сможет достичь соглашения по торговле с США в кратчайшие сроки. Помощник министра Жэнь Хунбинь отметил, что это соглашение должно устраивать обе стороны.

Акции Tullow Oil упали в цене на 71,7%, после того как британская нефтегазовая компания объявила об уходе генерального директора Пола МакДэйда и приостановила выплату дивидендов акционерам. Компания также ухудшила прогноз добычи на ближайшее время.

Акции Osram Licht AG, германского производителя осветительных приборов, подскочили на 14,9% на фоне новостей о принятии акционерами предложения о покупке со стороны австрийской AMS AG. Цена бумаг AMS выросла на 1,6%.

Рыночная стоимость французской фармацевтической компании Sanofi SA снизилась на 2% на новостях о покупке за $2,5 млрд американской Synthorx Inc., которая фокусируется на продлении и улучшении качества жизни пациентов с раковыми и аутоиммунными заболеваниями. Сделку единогласно одобрили советы директоров обеих компаний. Sanofi рассчитывает, что она будет закрыта в первом квартале 2020 года.

Капитализация HSBC Plc уменьшилась на 0,3%. Как стало известно в понедельник, глава подразделения инвестиционного банкинга HSBC Plc Самир Ассаф покинет свой пост с 1 марта 2020 года в рамках масштабной реорганизации системы управления банка, пересматривающего свой ключевой бизнес. Ему на смену придут два соруководителя - Грегори Гайетт и Джордж Элхедери.

Акции Tesco Plc подорожали на 4,7% на фоне сообщений о том, что крупнейшая розничная сеть в Великобритании рассматривает продажу своих супермаркетов в Таиланде и Малайзии, в рамках которой активы компании в этих странах могут быть оценены в $9 млрд. Tesco обсуждает возможность продажи супермаркетов с консультантом, при этом Dow Jones со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что компания может начать процедуру продажи в начале следующего года.

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