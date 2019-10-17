Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 18:53

Лондон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги четверга в минусе, утратив завоеванные в течение дня позиции на фоне сомнений в том, что новое соглашение по Brexit между ЕС и Великобританий получит поддержку парламента.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов снизился на 0,1% и составил 393,08 пункта.

Германский индекс DAX потерял 0,1%, французский CAC 40 - 0,4%, испанский IBEX 35 - 0,5%, итальянский FTSE MIB - 0,2%. В то же время британский FTSE 100 вырос на 0,2%.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявили в четверг, что Лондон и Брюссель достигли соглашения по условиям Brexit, и потому нет смысла думать об очередном переносе крайнего срока выхода Британии из ЕС.

Джонсон призвал членов британской Палаты общин сплотиться, одобрить соглашение по Brexit и начать выстраивать новые отношения с ЕС.

Вопрос о том, поддержит ли британский парламент соглашение, остается открытым. Для успеха Джонсону нужна будет поддержка не только соратников-консерваторов, но и других партий. Партнеры консерваторов из Демократической юнионистской партии уже заявили, что выступают против соглашения. Однако, как отмечают СМИ, есть шанс, что документ поддержит часть лейбористов.

Голосование в британском парламенте намечено на субботу. Выход из ЕС планируется на 31 октября 2019 года.

Опубликованные в четверг данные показали, что объем розничных продаж в Великобритании в сентябре 2019 года не изменился по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении продажи выросли на 3,1%. Аналитики в среднем прогнозировали снижение продаж на 0,2% по сравнению с месяцем ранее и рост в годовом выражении на 3,1%.

Акции шведской Ericsson AB подскочили на 6,2%. Крупнейший мировой производитель оборудования для беспроводных сетей отчитался о чистом убытке в третьем квартале 2019 года, однако показатель оказался лучше прогнозов экспертов. Кроме того, Ericsson повысила прогноз выручки на 2020 год.

Цена бумаг французской Pernod Ricard, одного из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции, упала на 4,2%. Компания отчиталась о более слабом, чем ожидалось, органическом росте выручки в первом квартале 2020 финансового года.

Бумаги англо-голландского концерна Unilever подорожали на 0,9%. Один из ведущих мировых производителей потребительских товаров повседневного спроса зафиксировал рост выручки в третьем квартале на 2,9% благодаря увеличению объема продаж и повышению цен.

Рыночная стоимость швейцарской Nestle SA, одного из крупнейших в мире производителей продуктов питания, снизилась на 2%. Компания за девять месяцев 2019 года увеличила органическую выручку на 3,7% и подтвердила прогноз роста показателя примерно на 3,5% в 2019 году. Также совет директоров Nestle принял решение вернуть акционерам до 20 млрд швейцарских франков (около $20 млрд) в 2020-2022 годах, преимущественно за счет buyback.

Капитализация британского ритейлера WH Smith Plc повысилась на 5,8%. Компания объявила о планах купить Marshall Retail Group примерно за $400 млн в попытке расширить свое присутствие на американском рынке розничной торговли в аэропортах. Сделку предполагается закрыть в первом квартале следующего года.

ва вч ав*

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