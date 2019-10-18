Этот контент был опубликован 18 октября 2019 г. 18:25

Лондон. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торговую сессию в пятницу в минусе, в центре внимания трейдеров оставалась ситуация с выходом Великобритании из Европейского союза в преддверии голосования по новой сделке о Brexit в британском парламенте.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов снизился на 0,32% и составил 391,84 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 опустился на 0,44%, германский индекс DAX - на 0,17%, французский CAC 40 - 0,65%, испанский IBEX 35 - на 0,11%, итальянский FTSE MIB - 0,24%.

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что лидеры стран Евросоюза на саммите ЕС в четверг одобрили обновленный вариант соглашения по Brexit.

"Европейский совет дал добро на это соглашение, и похоже на то, что мы очень близки к его заключению", - сказал он на пресс-конференции в четверг, отметив, что соглашение теперь стало возможным, во-первых, потому что его одобрила Ирландия, а во-вторых, Еврокомиссия.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар на той же пресс-конференции сказал, что при выработке обновленного соглашения по Brexit все пожелания Дублина были учтены.

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новое соглашение по Brexit - это "замечательная сделка для страны", призвав членов британской Палаты общин сплотиться, одобрить соглашение и начать выстраивать новые отношения с ЕС.

Теперь судьба соглашения зависит от решения британского парламента, вопрос о том, поддержат ли его парламентарии, остается открытым.

Для успеха Джонсону нужна будет поддержка не только соратников-консерваторов, но и других партий. Партнеры консерваторов из Демократической юнионистской партии уже заявили, что выступают против соглашения.

Голосование в британском парламенте намечено на субботу. Выход из ЕС планируется на 31 октября 2019 года.

В пятницу против дальнейших переносов срока Brexit высказался президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Я хотел бы, чтобы мы смогли уложиться в ранее установленные сроки, и чтобы мы соблюли дедлайн, установленный на 31 октября", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Внимание рынка также было приковано к статистическим данным из Китая.

Опубликованные в пятницу данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ) показали, что экономика Китая в третьем квартале 2019 года выросла на минимальные за последние почти 30 лет 6%. Экономисты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали увеличения ВВП на 6,1%.

Во втором квартале рост экономики страны составлял 6,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в первом - 6,4%, однако в последние месяцы ухудшение экономической конъюнктуры, вызванное торговой войной с США, снижением экспорта и внутренними факторами, продолжилось.

Цена бумаг Renault упала на 11,5%. Французский автопроизводитель ухудшил прогноз выручки на 2019 год, отметив "менее благоприятную, чем ожидалось", экономическую среду, а также "регулятивный контекст", требующий увеличения расходов.

Котировки акций Volvo выросли на 2,7%. Шведский концерн отчитался о превысивших ожидания прибыли и выручке в третьем квартале 2019 года, однако предупредил о снижении спроса в будущем на фоне сокращения объема заказов.

Акции Danone опустились на 8,4%. Французский производитель продуктов питания и воды Danone сообщил об ускорении темпов роста продаж в третьем квартале, но ухудшил прогноз сопоставимых продаж на 2019 год.

Стоимость бумаг Remy Cointreau уменьшилась на 1,5%. Второй по величине производитель алкоголя во Франции зафиксировал снижение выручки на 0,6% в первой половине 2019/20 финансового года на фоне отказа от ряда партнерских брендов.

Акции шведской Getinge подорожали на 16,1%, так как прибыль производителя медицинского оборудования в третьем квартале превзошла ожидания.

ор ак ав*

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