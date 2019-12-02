Этот контент был опубликован 2 декабря 2019 г. 18:57

Лондон. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили в минусе торги в понедельник, при этом сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 продемонстрировал максимальное падение со 2 октября.

Индикатор снизился на 2,7% по итогам торгов и составил 401,01 пункта.

Британский индекс FTSE 100 опустился на 0,82%, германский DAX - на 1,05%, французский CAC 40 - на 2,01%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB потеряли 1,09% и 2,28% соответственно.

Ухудшению настроений инвесторов способствовали заявления президента США Дональда Трампа о возвращении пошлин на стальную и алюминиевую продукцию из Аргентины и Бразилии

"С немедленным вступлением в силу, я восстановлю тарифы на всю сталь и алюминий, которые поставляются в США из этих стран (Бразилия и Аргентина - ИФ)", - сообщил Трамп в своем Twitter.

Президент высказал недовольство обесцениванием национальной валюты в этих странах, что делает их поставки в США более конкурентоспособными. Также Трамп призвал Федеральную резервную систему принять меры с тем, чтобы другие страны больше не могли пользоваться преимуществом сильного доллара, занижая курсы своих валют.

Дополнительным негативным фактором стали данные о сокращении в ноябре деловой активности в производственном секторе еврозоны 10-й месяц подряд.

Индекс менеджеров закупок (PMI), рассчитываемый IHS Markit, в производственном секторе еврозоны в прошлом месяце поднялся до 46,9 пункта с октябрьских 45,9 пункта, что немного выше первоначальной оценки на уровне 46,6 пункта, но по-прежнему ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост деловой активности от спада.

Тем временем индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре снизился до 48,1 пункта по сравнению с 48,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали повышения индикатора до 49,2 пункта. Показатель находится ниже отметки в 50 пунктов уже четыре месяца подряд.

Участники рынков продолжали следить за новостями, касающимися торговых переговоров США и Китая.

Пекин и Вашингтон близки к заключению промежуточного торгового соглашения, которое, по мнению китайской стороны, должно включать отмену Вашингтоном пошлин на товары китайского экспорта, введение которых спровоцировало торговую войну, считает бывший замминистра торговли КНР Вэй Цзяньго.

"Китай и США, конечно же, договорятся о "первой фазе" сделки. Я уверен в этом и оптимистичен. Если двусторонние торговые переговоры пойдут хорошо и будет быстрый прогресс, стороны могут заключить соглашение до китайского Нового года в конце января 2020 года", - говорится в статье Вэй Цзяньго, опубликованной в китайской газете Global Times.

Global Times пишет, что Китай уже занимается такими вопросами, как защита интеллектуальной собственности, регулирование иностранных инвестиций, а также принимает меры для повышения открытости своего финансового сектора, идя, таким образом, навстречу требованиям Соединенных Штатов.

Китай и США недавно заявляли, что близки к заключению первого этапа торгового соглашения. Однако, как говорится в опубликованном накануне порталом Axios материале, подписание Трампом законов "О правах человека и демократии в Гонконге", а также о запрете поставок снаряжения гонконгской полиции осложнило процесс переговоров по торговле.

В материале отмечается, что теперь необходимо время, чтобы негативное влияние этого шага на внутриполитическую обстановку в Китае сгладилось. По сообщениям источников Axios, подписание первой фазы торгового соглашения между двумя странами может произойти "самое ранее - в конце текущего года".

В лидерах падения в понедельник оказались акции компаний сектора здравоохранения.

Котировки акций UniCredit снизились на 1,5% на фоне новостей о том, что крупнейший банк Италии договорился о продаже 9%-ной доли в совместном предприятии в Турции своему партнеру Koc Holding AS. В результате сделки Koc Holding станет владельцем 49,9% акций Yapi ve Kredi Bankasi AS. Итальянскому банку будут принадлежать около 32% акций.

Бумаги Ted Baker подешевели на 7,9%, так как ритейлер сообщил, что, по всей видимости, завысил стоимость товарно-материальных запасов на 20-25 млн фунтов стерлингов. Компания пообещала провести независимую проверку по этому вопросу.

Цена бумаг Fiat Chrysler Automobiles NV уменьшилась на 0,9% на новостях о том, что профсоюз работников автомобильной отрасли США (United Auto Workers, UAW) заключил предварительное соглашение с автопроизводителем. Соглашение, касающееся около 47 тыс. работников заводов компании в США, которых представляет профсоюз, в том числе предусматривает инвестиции в размере $9 млрд в создание 7,9 тыс. новых рабочих мест в течение следующих четырех лет.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ва им пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!