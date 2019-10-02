Лондон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы существенно снизились по итогам торгов в среду из-за опасений инвесторов за рост мировой экономики после выхода разочаровывающих статданных, при этом британский индекс FTSE 100 пережил максимальное падение более чем за три года на фоне беспокойства по поводу Brexit.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию сессии опустился на 2,7%, до 377,52 пункта, продемонстрировав максимальное снижение с декабря 2018 года. Все основные отраслевые индексы завершили торги в минусе.

Индекс FTSE 100 потерял 3,2%, что стало наибольшим падением с января 2016 года. Германский DAX снизился на 2,8%, французский CAC 40 - на 3,1%, испанский IBEX 35 - на 2,8%, итальянский FTSE MIB - на 2,9%.

Давление на рынок оказали статистические данные, которые оказались слабее ожиданий.

Как стало известно из отчета отраслевой организации ADP Employer, обнародованного в среду, число рабочих мест в США в сентябре выросло на 135 тыс. Показатель оказался хуже консенсус-прогноза аналитиков, составлявшего 140 тыс. В августе, согласно пересмотренным данным, было создано 157 тыс. новых рабочих мест, вместо 195 тыс., о которых сообщалось ранее.

Днем ранее сообщалось, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре понизился до 47,8 пункта с 49,1 пункта в августе. Таким образом, показатель опустился до минимального уровня с июня 2009 года, хотя аналитики в среднем ожидали увеличения до 50 пунктов. На долю производственного сектора приходится порядка 12% американской экономики.

Эти данные, наряду с разочаровывающей статистикой из еврозоны, опубликованной ранее, возобновили опасения по поводу дальнейшего роста мировой экономики на фоне торговой войны между США и Китаем. Высокопоставленные американские и китайские чиновники, как ожидается, на следующей неделе проведут новый раунд торговых переговоров.

Британский FTSE 100 показал худшую динамику среди основных европейских индексов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в среду, что Великобритания покинет Евросоюз 31 октября 2019 года даже без соглашения с Брюсселем.

Британия представила на рассмотрение ЕС очередные предложения, которые Джонсон назвал "последними компромиссными вариантами решения по Brexit". Британский премьер заверил, что предложения позволят всей территории Великобритании выйти из ЕС, сохранив контроль над торговой политикой.

По словам Джонсона, если Брюссель не согласится на предложение Лондона, у Великобритании не останется другой альтернативы, кроме выхода из Евросоюза без соглашения с Брюсселем. "Это не тот результат, которого мы бы хотели. Это вообще не тот результат, которого мы добиваемся. Но позвольте мне заверить вас, что это тот результат, к которому мы готовы", - сказал Джонсон.

Акции германской финансовой компании Grenke AG подорожали на 4,9%, поскольку она представила хорошие показатели за третий квартал 2019 года и дала оптимистичный прогноз на весь год.

Цена бумаг Flutter Entertainment подскочила на 6,9% после того, как букмекерская компания объявила о планах покупки канадской The Stars Group путем обмена акциями. По условиям сделки, акционеры Flutter будут контролировать примерно 55% объединенной фирмы. Сделка, как говорится в сообщении Flutter, позволит увеличить базовую прибыль на акцию по крайней мере на 50% в первый год после ее закрытия и создаст крупнейшего букмекера в мире с совокупным годовым доходом в размере 3,8 млрд британских фунтов стерлингов.

Бумаги британского ритейлера Tesco Plc прибавили в цене 0,2%, так как компания отчиталась о росте доналоговой выручки в первом полугодии 2019-2020 финансового года, а также сообщила, что ее генеральный директор Дейв Льюис уходит в отставку летом 2020 года.

Между тем котировки акций финского машиностроительного концерна Metso снизились на 5,9%, оказавшись в лидерах падения среди компонентов Stoxx Europe 600, на фоне понижения рейтинга бумаг компании аналитиками Credit Suisse.

ва вч ав*

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