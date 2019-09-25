Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 19:20

Лондон. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в среду снижением, давление на рынок оказали новости о запуске процедуры импичмента президенту США Дональду Трампу в преддверии важных торговых переговоров с Китаем.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал на 0,58% и составил 387,59 пункта.

Британский FTSE 100 опустился на 0,02%, германский индекс DAX - на 0,59%, французский CAC 40 - на 0,79%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB потеряли 0,36% и 0,51% соответственно.

Как сообщалось, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила в среду о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу. Расследование будут вести шесть комитетов нижней палаты Конгресса, чтобы определить статью, по которой может вестись процедура импичмента, и вынести этот вопрос на голосование в Палате представителей.

Рынок также следит за развитием торгового конфликта США и Китая, при этом надежды инвесторов на заключение торговой сделки между США и Китаем ослабли на фоне новой критики Трампа в адрес КНР.

Выступая на сессии Генассамблеи ООН во вторник, Трамп завил, что США не намерены больше мириться с торговой практикой Китая и Вашингтон не примет "плохое соглашение" с КНР по торговле.

Американский лидер обвинил Пекин в манипулировании валютным курсом, краже интеллектуальной собственности и демпинге, отметив, что Всемирной торговой организации требуются радикальные изменения из-за политики Китая.

Министр иностранных дел КНР Ван И, который во вторник выступил на приеме, устроенном Комитетом США по внешним связям и Национальным комитетом по американо-китайским отношениям, заявил, что Китай выступает за развитие отношений сотрудничества со Штатами, но не боится угроз, в том числе касающихся торговых отношений.

Самое существенное снижение среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 продемонстрировали акции французской Electricite de France, которые подешевели на 6,59%. Компания повысила оценку затрат на реализацию проекта строительства АЭС Hinkley Point С в Великобритании, отметив при этом возросший риск отсрочки его завершения.

Тем временем лидером роста стали бумаги British American Tobacco, которые укрепились по итогам торгов на 3,27%.

Цена бумаг британского ритейлера Sainsbury выросли на 1,64%, так как компания объявила о планах сократить расходы в ближайшие пять лет. Sainsbury также сообщила, что годовая прибыль, как ожидается, будет соответствовать прогнозам.

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