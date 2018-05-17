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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 17:56 17.05.2018 - 17:56

Брюссель. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Лидеры Европейского союза требуют от администрации президента США Дональда Трампа отказаться от пошлин на сталь и алюминий на фоне готовности Брюсселя к переговорам о либерализации торговых отношений с Вашингтоном, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Это экономический суверенитет Европы, и то, чего мы (ЕС - ИФ) требуем, это чтобы нас освободили (от пошлин - ИФ) без условий и временных ограничений", - заявил на саммите ЕС в Софии президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Мы можем улучшить ситуацию, работая в спокойной обстановке", - добавил он.

Германский канцлер Ангела Меркель, в свою очередь, заявила, что Европа едина в своей позиции относительно вопроса пошлин на сталь и алюминий, и в случае решения Вашингтона отказаться от их введения готова к переговорам о либерализации торговли между сторонами.

"У нас есть общая позиция. Мы хотим бессрочную отмену (пошлин - ИФ), но мы готовы к переговорам о том, как мы можем сократить барьеры для торговли на обоюдных условиях", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель журналистам в Софии.

Кроме того, ранее председатель Европейского совета Дональд Туск заявлял о готовности Европы к переговорам о либерализации торговых отношений с США в обмен на льготы по пошлинам.

"Европейский Союз готов говорить о либерализации торговли с нашими американскими друзьями, но только если Соединенные Штаты примут решение о бессрочной отмене пошлин на сталь и алюминий", - сказал Д.Туск.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер также в очередной раз заявил, что Брюссель желает бессрочного освобождения от американских ввозных пошлин европейских стали и алюминия.

"Если освобождение будет бессрочным, мы могли бы посмотреть, как мы можем улучшить взаимный допуск к рынкам, в частности, для автомобилей, и либерализовать государственные рынки. Но я повторяю: мы не будем вести переговоры при этой угрозе, которая давит на нас. Это вопрос достоинства", - сказал глава Еврокомиссии в четверг на пресс-конференции после завершения саммита ЕС - Западные Балканы в Софии.

В марте Д.Трамп ввел 25-процентную пошлину на импорт стали и 10-процентную на импорт алюминия, однако предоставил временные исключения для Канады, Мексики, Бразилии, ЕС, Австралии и Аргентины. Реализация этой меры заморожена Вашингтоном до 1 июня.

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