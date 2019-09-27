Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 15:13

Дубай. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани в пятницу заявил, что лидеры ряда стран Европы, несмотря на обвинения в адрес Тегерана в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии, сами признавались ему, что не знают истинных виновников инцидента.

"Некоторые европейские лидеры, которые обнародовали заявление и выдвигали обвинения против Ирана, говорили (Рухани - ИФ), что не знают, кто атаковал саудовские нефтяные объекты", - цитирует агентство "Мехр" слова президента, сказанные на пресс-конференции в международном аэропорту "Мехрабад" по прилету из Нью-Йорка.

Он отметил, что в Нью-Йорке он сталкивался с попытками переложить вину за атаки с йеменских повстанцев на Иран, и тогда, по словам Рухани, он требовал от обвинителей предоставить доказательства.

В то же время, подчеркнул президент, некоторые страны, такие как Россия и Турция, прямо отвергали обвинения в адрес Тегерана.

Он добавил, что поездка в Нью-Йорк на Генассамблею ООН позволила ему пролить свет на обвинения против Ирана и помешать заговору США и Саудовской Аравии с целью возложить ответственность за случившееся на Тегеран.

Ранее лидеры Германии, Великобритании и Франции заявили, что за атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии стоит Иран.

США пригрозили Тегерану ответными мерами вплоть до силовых. Тегеран отверг обвинения в свой адрес и предупредил, что не оставит такие шаги без ответа.

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