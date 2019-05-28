***Он надеется, что в июне удастся внести ясность в ситуацию с назначениями

Брюссель. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Неформальный саммит ЕС не обсуждал конкретных имен кандидатов на посты будущих руководителей институтов Евросоюза, заявил вечером во вторник председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Мы не обсуждали имена сегодня вечером. Мы просто обсуждали процедуру. То есть не задавайте мне вопросов об именах", - заявил Туск на пресс-конференции после неформального ужина глав государств и правительств стран ЕС в Брюсселе.

Встреча лидеров 28 стран ЕС собиралась по случаю прошедших выборов в Европейский парламент.

"Сегодняшние дискуссии подтвердили договоренность, достигнутую руководителями в феврале нынешнего года, о том, что Европейский совет выполнит свою роль, назначая председателя Европейской комиссии. Это означает в соответствии с договором (о Евросоюзе - ИФ), что не может быть автоматизма (у порядка избрания на этот пост глав партийных списков - ИФ) и что в то же время никто из лидеров партийных списков не может быть исключен", - продолжил глава Европарламента.

"Договор ясен: Европейский совет должен предложить, и затем Европейскому парламенту надлежит избирать. Вот почему будущий председатель Европейской комиссии должен обладать поддержкой как квалифицированного большинства в Европейском совете, так и большинства евродепутатов в Европейском парламенте", - объяснил Туск.

Он сообщил, что Европейский совет также обсуждал равновесие критериев кандидатов на посты руководителей институтов ЕС. Это требует отразить в назначениях на руководящие посты разнообразие Евросоюза, учитывая географию и размеры страны. Следует также принимать во внимание пол кандидатов и их политическую принадлежность.

Туск повторил свое высказывание, сделанное по этому же поводу на неформальном саммите 27 государств ЕС (без Великобритании) в румынском городе Сибиу 9 мая, что "в реальном мире совершенного равновесия порой трудно достичь".

"Теперь я приступлю к консультациям с Европейским парламентом, как это предусмотрено договором. Чтобы начать этот процесс, я уже предложил встретиться с конференцией председателей (политических фракций плюс главой ЕП - ИФ) Европейского парламента, как только она будет к этому готова", - сказал Туск.

Параллельно он будет продолжать консультации с членами Европейского совета как по будущему председателю Еврокомиссии, так и по будущим председателям Европейского совета и Европейского центрального банка, а также по кандидатуре высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны.

"Я могу обещать, что буду работать, насколько возможно, открытым и прозрачным образом", - заверил Туск.

"Я надеюсь, что на такой основе мы сможем внести ясность по всем этим постам уже в июне. Но, как я и дал ясно понять в Сибиу, это зависит не только от моей доброй воли, но и от доброй воли всех участников", - подчеркнул председатель Европейского совета.

1ов бм

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