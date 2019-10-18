Этот контент был опубликован 18 октября 2019 г. 8:46

Брюссель. 18 октября. ИНТЕРФАКС - ЕС осуждает односторонние военные действия Турции на северо-востоке Сирии, которые провоцируют недопустимые человеческие страдания, говорится в постановлении Европейского совета, распространенном в пятницу в Брюсселе.

В нем отмечается, что эти действия "подрывают борьбу против "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) и несут большую угрозу европейской безопасности".

Европейский совет поддержал заключения по Турции Совета ЕС по иностранным делам от 14 октября 2019 года и принял к сведению объявление Соединенными Штатами и Турцией 17 октября 2019 года о приостановлении военной операции.

Евросовет "вновь настоятельно просит Турцию положить конец своим военным действиям, вывести свои силы и уважать международное гуманитарное право", подчеркнули главы государств и правительств в своем заключительном документе.

Европейские лидеры напомнили, что государства-члены ЕС решили прекратить выдачу лицензий на экспорт вооружений в Турцию.

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