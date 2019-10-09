Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 23:57

Брюссель. 10 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Европейские народники в Европейском парламенте полагают, что единственной стороной, которая выиграет от "формулы Штайнмайера", будет Россия.

Соответствующую позицию от группы озвучила Сандра Калниете (Латвия) в среду в Брюсселе в рамках обсуждения украинского вопроса.

"Украина согласилась имплементировать "формулу Штайнмайера" с целью разрешения конфликта на востоке Украины. (...) Я бы хотела верить, что эти договоренности - шаг вперед в направлении мирного решения, но у меня есть некоторые сомнения", - сказала депутат.

По мнению Калниете, "формула Штайнмайера" выглядит такой, "что единственной стороной, которая от этого выиграет, будет Россия".

бм

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