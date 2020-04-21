Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 23:19

Брюссель. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Европейские парламентарии призвали Еврокомиссию поддержать средства массовой информации и творческих работников, по которым сильно ударил кризис COVID-19.

Члены Комитета по культуре и образованию Европарламента направили письмо комиссарам ЕС Тьерри Бретону и Марии Габриэль, в котором, в частности, предлагают создать чрезвычайный фонд поддержки СМИ, перенаправить в него средства, которые не могут быть потрачены в программах, приостановленных из-за пандемии COVID-19.

"Средства массовой информации и пресса сейчас играют важную роль в распространении достоверной информации и качественном освещении событий, - говорится в письме, обнародованном во вторник. - Они являются критическим противоядием от фальшивых новостей и дезинформации. Тем не менее, сектор СМИ сейчас очень сильно пострадал: в некоторых государствах-членах ЕС падение доходов от рекламы достигает 80%, а неопределенность - единственное ожидание от будущего".

Парламентарии указывают на другие возможности финансовой поддержки СМИ и творческих работников, например, увеличение фонда "Творческая Европа", его пополнение из бюджета 2021 года или из Европейского фонда стратегических инвестиций.

1мн бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!