Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 21:25

Брюссель. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Политики европейских стран в понедельник выражают сочувствие Франции и поддерживают ее в связи с сильным пожаром, вспыхнувшем в Соборе Парижской Богоматери.

"Горящий Нотр-Дам ранит в самое сердце. Наши мысли - со всеми, кто борется с пожаром, с нашими французскими друзьями. Вместе с ними мы надеемся, что люди не пострадают", - написал глава МИД Германии Хайко Маас в твиттере.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что ему больно видеть, как горит символ Франции и всей европейской культуры.

"Больно сидеть эти ужасные картины горящего Нотр-Дама. Нотр-Дам - это символ Франции и нашей европейской культуры. Наши мысли - с французскими друзьями", - написал он в твиттере.

Мэр Лондона Садик Хан назвал сцены охваченного огнем Собора Парижской Богоматери "душераздирающими". "Лондон разделяет сегодня скорбь с Парижем", - заявил С.Хан.

В свою очередь, председатель Евросовета Дональд Туск отметил в твиттере: "Нотр-Дам Парижа это Нотр-Дам всей Европы". "Мы все соболезнуем Франции сегодня", - говорится в его сообщении.

Пожар начался около 18:50 по местному времени (19:50 мск). Мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что пожарные бригады предпринимают максимальные усилия с целью взять под контроль распространение огня в Соборе.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

Реставрация готического собора проводилась в 19 веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в Великую французскую революцию, а также был возведен новый шпиль.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери встречается в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.

1тэ аю ав

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