Брюссель. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Европейские политики в пятницу не пришли к единому мнению по поводу возможного развития ситуации вокруг выхода Великобритании из ЕС после решения британского премьера Терезы Мэй уйти в отставку.

Одни призвали Лондон дать разъяснения, другие указали на необходимость "упорядоченного" Brexit, тогда как некоторые не исключили при нынешних обстоятельствах выхода Великобритании без сделки. Еще ряд глав государств европейских стран указали на необходимость проведения в Великобритании второго референдума по вопросу выхода из ЕС.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин продолжит работать с тем, чтобы "осуществить упорядоченный выход и продолжить дальнейшее сотрудничество" с Лондоном.

Президент Франции Эмманюэль Макрон со своей стороны призвал Великобританию прояснить ситуацию с Brexit после решения Мэй об отставке. При этом он отметил, что "принципы ЕС будут и дальше (после отставки Мэй - ИФ) выполняться, приоритет будет отдан четкому функционированию ЕС".

Между тем, в Еврокомиссии (ЕК) указали, что уход Мэй с поста главы Консервативной партии ничего не меняет в переговорах Лондона и Брюсселя. Председатель ЕК Жан-Клод Юнкер заявил о готовности работать с любым другим главой правительства, однако выразил сомнение в способности кого-либо из политиков достичь того, что не смогла премьер Мэй в ходе переговоров с ЕС.

В свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что договоренность по Brexit, достигнутая ранее между Евросоюзом и Великобританией, не претерпела изменений и остается актуальной вне зависимости от того, кто встанет во главе британского кабинета министров.

В Испании же выразили мнение, что решение Мэй об отставке может привести к "жесткому" Brexit. "Жесткий Brexit в этих условиях кажется почти неотвратимой реальностью", - отметила представитель испанского правительства Исабель Селаа. По ее словам, решение Т.Мэй разочарует всех, "кто хотел упорядоченного выхода Соединенного Королевства из ЕС".

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в свою очередь выразил надежду, что Великобритания проведет еще один референдум по вопросу выхода страны из ЕС. "Я надеюсь, что британцы, наконец, поймут, что дезинформация, которую они получили относительно Brexit, не является правдой, и что они останутся в составе Евросоюза", - отметил чешский премьер. По его словам, это был бы наилучший вариант для всех.

В граничащей с Великобританией Ирландии считают, что ситуация с уходом Мэй может стать "очень опасной" для Дублина.

"Brexit поглотил британскую политику, и он будет поглощать еще долгое время. Это означает, что сейчас мы вступаем в новый этап, связанный с Brexit, и этот этап может быть очень опасным для Ирландии", - сказал премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. Часть до сих пор не решенных спорных вопросов по Brexit касается как раз будущего статуса границы между Ирландией и входящей в состав Великобритании Северной Ирландии.

В самой Великобритании также нет единого мнения относительно дальнейшей судьбы Brexit. В основном, британские политики сосредоточились на том, кто теперь сможет занять место главы Консервативной партии.

Один из ведущих кандидатов на пост лидера этой партии, бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон и призвал соотечественников "объединиться и реализовать Brexit".

Известный критик Терезы Мэй первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила в Twitter, что Великобритании необходимо новый референдум по Brexit.

Лидер североирландской Демократической юнионистской партии Северной Ирландии (DUP) Арлен Фостер в свою очередь заявила, что хотела бы видеть по посту главы Консервативной партии кандидата, который бы верил в необходимость выхода Великобритании из ЕС.

Британский премьер Тереза Мэй в пятницу объявила, что покинет пост лидера Консервативной партии 7 июня этого года.

По ее словам, она договорилась с председателем партии и с главой влиятельного парламентского комитета 1922 о том, что процесс выбора нового партийного лидера начнется на следующей неделе.

При этом она подчеркнула, что останется на посту премьера до завершения процесса передачи власти.

Мэй напомнила, что не смогла добиться поддержки соглашения по Brexit. "К сожалению, я оказалась неспособной это сделать. Я пыталась трижды", - отметила Мэй.

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