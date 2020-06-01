Этот контент был опубликован 1 июня 2020 г. 19:12

Лондон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки стран Западной Европы завершили в плюсе торги в понедельник.

Поддержку индексам оказывают надежды инвесторов на то, что пандемия коронавируса продолжит идти на спад и позволит экономикам региона полностью открыться для бизнеса, пишет Trading Economics. В то же время на рынках ослабло беспокойство по поводу напряженности торговых отношений между США и Китаем после решения президента Дональда Трампа не объявлять новые торговые санкции в отношении КНР из-за ситуации вокруг Гонконга.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся на 1,1% - до 354,20 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 1,48%, французский CAC - на 1,43%, итальянский FTSE MIB - на 1,79%, испанский IBEX 35 - на 1,76%.

Биржи ряда европейских стран, включая Австрию, Германию, Данию, Норвегию, Швецию и Швейцарию, были закрыты в связи с праздником.

Трамп заявил в минувшую пятницу, что США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР. США отзовут статус самостоятельной таможенной территории Гонконга, а также введут санкции в отношении должностных лиц, которые "прямо или косвенно подрывают автономию Гонконга". Пекин нарушил обещания по Гонконгу, взятые в рамках Объединенного китайско-британского соглашения о передаче этой территории КНР, отметил он.

Между тем Трамп не сказал, что США выйдут из торгового соглашения, заключенного с Китаем ранее в этом году, и не объявил об ответных торговых мерах, что поддержало рынки.

Инвесторы по всему миру также продолжают следить за масштабными протестами, охватившими США после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

Статданные, обнародованные в понедельник, показали, что индекс менеджеров закупок (PMI) в производственном секторе еврозоны в мае 2020 года вырос, хотя и остался недалеко от рекордного минимума. Значение индикатора составило 39,4 пункта, свидетельствуют окончательные данные рассчитывающей его компании IHS Markit.

Предварительный показатель находился на отметке 39,5 пункта, аналитики в среднем ожидали его сохранения на этом уровне, согласно Trading Economics. В апреле промышленный PMI составлял 33,4 пункта, этот показатель был минимальным в истории.

В лидерах роста среди компонентов Stoxx Europe 600 оказались акции британского девелопера Hammerson PLC, которые взлетели на 12,1%, после того как компания объявила о возобновлении работы всех ее основных торговых центров в Англии с 15 июня.

Цена бумаг британской Associated British Foods PLC подскочила на 8% на новостях об открытии в этом месяце большинства магазинов ритейлера Primark, принадлежащего компании, на фоне смягчения связанных с пандемией коронавируса ограничений.

Бумаги британской сети магазинов одежды класса "люкс" Ted Baker Plc подешевели на 15,2%, поскольку компания отчиталась об увеличении доналогового убытка в 2020 финансовом году на фоне роста расходов и снижения выручки.

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