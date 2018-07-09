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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 18:57 09.07.2018 - 18:57

Лондон. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили в плюсе торги в понедельник на фоне общей позитивной динамики на рынках акций других регионов мира.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился на 0,58% - до 384,59 пункта. Индикатор вырос по итогам пятой сессии подряд.

Французский индикатор CAC 40 поднялся на 0,42%, германский DAX - на 0,38%, испанский IBEX 35 - на 0,22%, итальянский FTSE MIB - на 0,49%.

Британский FTSE 100 подскочил на 0,92% благодаря снижению курса фунта стерлингов, что позитивно влияет на прибыль британских компаний-экспортеров.

Фунт к доллару подешевел на 0,4%, до $1,3227 за фунт, на новости об отставке министра иностранных дел Бориса Джонсона.

Ранее в понедельник в отставку также ушел британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис. Его сменит Доминик Рааб, занимавший до этого должность министра жилищного строительства. Д.Дэвис подал в отставку в связи с несогласием относительно планов Великобритании по выходу из ЕС.

"Даже если премьер-министр Тереза Мэй сохранит свой пост, есть основания полагать, что ей не удастся протащить через парламент финальное соглашение о Brexit, - говорит аналитик Daiwa Capital Markets Крис Шиклуна. - А значит, вероятность Brexit без сделки с ЕС, или продления сроков Brexit, или новых выборов в парламент повысилась".

В число лидеров повышения котировок вошли акции горнодобывающих и энергетических компаний, в том числе из-за ослабления курса доллара США.

Рыночная стоимость BHP Billiton повысилась на 2,6%, Rio Tinto - на 2,2%, Antofagasta - на 3,4%, Fresnillo - на 1,8%, Anglo American - на 2,1%.

Акции Total подорожали на 1,3%, Royal Dutch Shell - на 1,8%.

Кроме того, повысился курс ценных бумаг таких британских ритейлеров, как Marks & Spencer (на 1,6%) и Next (на 1,8%).

Капитализация германской авиакомпании Lufthansa повысилась на 2,6%, франко-голландской Air France-KLM - на 6,3%.

В то же время котировки акций Mothercare упали на 3,9%. Владелец сети магазинов одежды для детей и будущих мам объявил о намерении закрыть 60 торговых точек к июню 2019 года в рамках программы реструктуризации. Штат этих магазинов насчитывает порядка 900 человек.

Курс ценных бумаг британского оператора спутниковой связи Inmarsat Plc подскочил на 7,2% на мнении аналитиков Morgan Stanley, что американский конкурент EchoStar может предпринять еще одну попытку поглотить компанию.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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