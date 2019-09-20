Этот контент был опубликован 20 сентября 2019 г. 19:15

Лондон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов Западной Европы в пятницу повысилось во главе с акциями нефтегазового сектора на фоне роста цен на нефть.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,29 % и завершил торги на отметке 392,95 пункта. За неделю индикатор прибавил 0,3%. В лидеры роста вышли акции нефтегазовых компаний, включая Total S.A., бумаги которой подорожали на 2,7%.

Германский индекс DAX вырос на 0,08%, французский CAC 40 - на 0,56%, испанский IBEX - на 0,47%. Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,16%, а итальянский FTSE MIB потерял 0,02%.

В центре внимания инвесторов вновь оказалась тема торговых отношений между США и Китаем.

Президент США Дональд Трамп в пятницу в очередной раз заявил о том, что Китай хочет заключить торговую сделку со Штатами, пишет Bloomberg. Как сообщает Politico со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении издания документы, Трамп планирует освободить от действия пошлин сотни наименований товаров, включая товары для животных, праздничные украшения и так далее. Ожидается, что полный список будет обнародован позднее в пятницу.

Накануне в США стартовал подготовительный раунд американо-китайских переговоров по торговым вопросам. В ходе двухдневных консультаций стороны должны подготовить почву для дальнейших переговоров между представителями двух стран на высоком уровне, намеченных на начало октября.

Ключевыми вопросами на переговорах, как считают наблюдатели, станут закупки Китаем американской сельскохозяйственной продукции, снижение курса китайской национальной валюты по отношению к доллару США, а также соблюдение Пекином прав американских предприятий на интеллектуальную собственность и технологии.

Акции Casino Guichard-Perrachon SA подорожали на 3,8% после того, как французский ритейлер объявил о том, что ведет переговоры с германским конкурентом Aldi о продаже сети дискаунтеров Leader Price. Финансовых подробностей сделки Casino не раскрывает. Ранее французское издание Les Echos оценивало сделку более чем в 400 млн евро.

Цена бумаг британского производителя авиационных двигателей Rolls-Royce Holdings Plc снизилась на 2,1%, так как компания сообщила, что ей потребуется больше времени, чем предполагалось, для решения проблем с двигателями Trent 1000, которые она производит.

Бумаги Royal Bank of Scotland (RBS) прибавили 2,6%. Как стало известно в пятницу, британский банк назначил Элисон Роуз на должность главного исполнительного директора, она сменит на этом посту действующего главу банка Росса Макэвана 1 ноября.

Акции Thomas Cook Group упали на 22,8%. Британская туристическая компания подтвердила, что ведет переговоры о привлечении дополнительного финансирования в объеме 200 млн фунтов стерлингов. Если Thomas Cook не удастся найти необходимую сумму, компания может быть передана во внешнее управление уже в ближайшие дни.

ва аш ав*

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