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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 18:31 30.05.2018 - 18:31

Лондон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили преимущественно в плюсе торги в среду, при этом итальянский рынок вырос более чем на 2% после обвала во вторник.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос в ходе торгов на 0,1%, до 384,17 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,75%, германский DAX - 0,93%, испанский IBEX 35 - 0,47%. При этом французский CAC 40 потерял 0,2%.

Итальянский FTSE MIB увеличился по итогам торгов на 2,09% после падения во вторник на 2,7%. Эксперты объясняют восстановление индекса тем, что инвесторы увидели в снижении акций итальянских компаний возможность приобрести их по выгодной цене.

При этом аналитики отмечают, что политический кризис в Италии пока не близок к разрешению, и волатильность на финансовых рынках страны, Европы и мира в целом сохранится.

Стоимость бумаг итальянского банка UniCredit SpA в среду поднялась на 1,4%, Intesa Sanpaolo - на 3%.

Акции французской Vivendi потеряли в цене 3,6% в связи с тем, что компания лишилась прав на показ французского чемпионата по футболу, принадлежавших ей более трех десятилетий. Права на показ этих матчей получила испанская Mediapro, принадлежащая китайскому фонду прямых инвестиций Orient Hontai.

Бумаги немецкой Bayer подорожали на 2,8%. Накануне стало известно, что министерство юстиции США одобрило сделку по слиянию Bayer с американской Monsanto, однако потребовало от германской компании продать активы на сумму порядка $9 млрд.

Акции BASF, которая купит часть сельскохозяйственных активов Bayer, прибавили в цене 0,8%.

Стоимость бумаг Royal Bank of Scotland опустилась на 1,4% после того, как банк сообщил об отставке главного финансового директора Юэна Стивенсона.

Котировки акций британских ритейлеров J Sainsbury и Wm. Morrison Supermarkets выросли на 1,2% на информации Kantar об увеличении продаж британских продуктовых ритейлеров за 12 недель, завершившихся 20 мая.

Бумаги TP ICAP, крупнейшего в мире брокера транзакций между банками, снизились в цене на 0,5%. Компания сообщила, что ее неисполнительный председатель совета директоров Руперт Робсон намерен уйти в отставку 31 декабря текущего года.

Между тем цена акций нефтедобывающих компаний BP, Shell и Total выросла на 2,6%, 2,3% и 1,7% соответственно на фоне повышения нефтяных котировок. Brent подорожала более чем на 2% и превысила отметку в $77 за баррель.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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