Этот контент был опубликован 29 августа 2019 г. 18:56

Лондон. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Западной Европы завершили ростом сессию в четверг на фоне улучшения настроений инвесторов благодаря заявлениям Китая относительно переговоров с США, несколько снизившим напряженность в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 1,04% и составил 376,74 пункта.

Британский индекс FTSE 100 поднялся на 1%, французский CAC 40 - на 1,5%, германский индекс DAX - на 1,2%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили 0,5% и 1,9% соответственно.

Китайские власти сообщили в четверг, что не будут немедленно отвечать на новое повышение пошлин, объявленное президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе, считая более важным обсуждать снятие введенных пошлин.

"У Китая есть множество возможностей для принятия ответных мер, однако считаю, что вопрос, который должен обсуждаться сейчас - это снятие новых пошлин для предотвращения эскалации торговой войны", - заявил официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн в ходе пресс-конференции в четверг.

Министр финансов США Стивен Мнучин накануне сообщил, что ожидает прибытия китайской делегации в Вашингтон для возобновления торговых переговоров, однако не сказал, когда это произойдет. Мнучин также не сказал, состоятся ли встречи представителей двух стран, планировавшиеся на сентябрь, пишет Bloomberg.

Тем временем статданные, обнародованные в четверг, указали на некоторое улучшение доверия к экономике еврозоны в этом месяце.

Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в августе вырос до 103,1 пункта с июльских 102,7 пункта. Аналитики в среднем ожидали снижения индикатора до 102,3 пункта.

Кроме того, оценка роста ВВП Франции во втором квартале 2019 года была неожиданно пересмотрена в сторону повышения. Согласно окончательным данным французского Национального статистического управления Insee, экономика Франции выросла на 0,3% в квартальном выражении, тогда как предварительные данные указывали на подъем на 0,2%.

Потребительские расходы во Франции в июле 2019 года выросли на 0,4% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Insee. По сравнению с июлем 2018 года расходы увеличились на 0,1%. Изменения обоих показателей совпали с ожиданиями рынка.

Безработица в ФРГ в августе осталась на уровне 5%. Эксперты, опрошенные Bloomberg, также не ожидали изменения показателя.

Акции британского производителя программного обеспечения Micro Focus International рухнули на 32%, после того как компания ухудшила годовой прогноз.

В то же время котировки французской телекоммуникационной компании Bouygues SA поднялись на 6,8%, так как она отчиталась о росте прибыли и представила лучшие, чем ожидалось, полугодовые результаты.

Бумаги французской Pernod Ricard SA, одного из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции, подорожали на 3,1%. Компания сократила чистую прибыль за 2019 финансовый год на 8%, но повысила дивиденды на треть, а также анонсировала программу выкупа собственных акций.

Цена бумаг UBS Group AG выросла на 1,2%. В четверг стало известно о кадровых перестановках в руководстве банка. В частности, Мартин Блессинг покинет пост сопредседателя глобального подразделения по обслуживанию состоятельных клиентов UBS. Новым сопредседателем UBS Global Wealth Management станет Икбал Кхан из Credit Suisse Group AG, который будет возглавлять этот бизнес вместе с Томом Наратилем.

Акции Swedbank AG прибавили в цене 0,8%. Совет директоров банка в четверг назначил президентом и главным исполнительным директором Йенса Хенрикссона, возглавляющего в настоящее время страховую компанию Folksam, которая является вторым по величине акционером банка.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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