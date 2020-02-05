Этот контент был опубликован 5 февраля 2020 г. 18:08

Лондон. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы выросли по итогам торгов в среду на новостях о прогрессе в разработке вакцины против коронавируса.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов вырос на 1,23% и составил 423,62 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 поднялся на 0,57%, германский DAX - на 1,48%, французский CAC 40 - на 0,85%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 1,64% и 1,62% соответственно.

Трейдеры продолжают оценивать меры по борьбе со вспышкой коронавируса в Китае. Как сообщил в среду телеканал SkyNews, ученым в Великобритании удалось добиться прорыва в разработке вакцины против нового коронавируса, ее испытания на животных должны начаться в начале следующей недели.

Группа ученых из Чжэцзянского университета в Китае, в свою очередь, заявила, что два препарата - Abidol и Darunavir - продемонстрировали эффективность в лечении пациентов, заразившихся коронавирусом, пишет Market Watch.

Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что "на данный момент нет известных эффективных препаратов против коронавируса 2019-nCoV".

Помимо этого, инвесторы реагировали на публикацию сводного индекса менеджеров закупок (PMI) в еврозоне за январь. По данным исследовательской организации Markit Economics, индикатор вырос до 51,3 пункта в прошлом месяце по сравнению с 50,9 пункта месяцем ранее. Предварительные данные указывали на его сохранение на том же уровне. Показатель активности в сфере услуг еврозоны упал с 52,8 до 52,5 пункта.

Значение сводного индекса PMI в Германии в январе выросло до 51,2 пункта с 50,2 пункта месяцем ранее. Индекс активности в сфере услуг в январе подскочил до 54,2 пункта против 52,9 пункта месяцем ранее.

Во Франции сводный PMI упал с 52 пунктов до 51,1 пункта. Индекс в секторе услуг упал до 51 пункта по сравнению с 52,4 пункта в декабре.

Акции нефтяных компаний подорожали на фоне взлета нефтяных цен в ожидании итогов второго дня заседания технического комитета ОПЕК+. Котировки акций BP поднялись на 2,7%, Royal Dutch Shell - на 1,7%.

Бумаги третьей по величине авиагруппы в Европе, International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG), в состав которой входят авиакомпании British Airways и Iberia, подорожали на 3,9%. Глава IAG Уилли Уолш заявил, что авиагруппа не видит ощутимого влияния вспышки коронавируса, пишет Bloomberg.

Акции британского бюджетного авиаперевозчика easyJet прибавили в цене 3,7%.

Котировки акций ирландского производителя бумажной упаковки Smurfit Kappa выросли на 6,1% на торгах в Лондоне. Компания получила доналоговую прибыль по итогам 2019 года благодаря высоким показателям деятельности в Европе и Америке.

Акции шведско-швейцарского производителя электротехнического оборудования ABB Ltd. прибавили в цене 3,9%. Чистая прибыль компании в четвертом квартале 2019 года выросла до $325 млн против $317 млн за аналогичный период предыдущего года, выручка сократилась на 4% - до $7,07 млрд.

Котировки акций британского концерна Imperial Brands, в который входит табачная компания Imperial Tobacco, упали на 6,7%. Компания сообщила, что ожидает снижения операционной прибыли в связи с принятием в США запрета на некоторые типы вейпов с вкусовыми добавками.

Бумаги британского оператора связи Vodafone Group подешевели на 2,6% после публикации отчетности за третий финквартал.

Акции британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline (GSK) подешевели на 3,8% после того, как компания отчиталась о сокращении скорректированной операционной прибыли в четвертом квартале 2019 года на 16%, до 1,852 млрд фунтов стерлингов. GSK также объявила о разделении своего бизнеса на две отдельных компании.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

мй мв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!